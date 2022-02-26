LG OLED Pop-Up Store 25 Şubat - 6 Mart 'ta İstinye Park'ta - Haberler

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LG OLED Pop-Up Store 25 Şubat - 6 Mart 'ta İstinye Park'ta

AA, Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
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LG OLED Pop-Up Store 25 Şubat - 6 Mart 'ta İstinye Park'ta

LG Electronics (LG), LG OLED Pop-Up Store etkinliğini bir kez daha İstanbul'daki teknolojiseverlerin beğenisine sunuyor.

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), LG OLED Pop-Up Store etkinliğini bir kez daha İstanbul'daki teknolojiseverlerin beğenisine sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat - 6 Mart'ta İstinye Park'ta LG OLED TV'leri yakından incelemek, görüntü ve ses kalitesine tanıklık etmek isteyenleri bekleyen etkinlik alanında 4 Mart'ta vizyona girecek The Batman filminin özel içeriklerinin oynatıldığı sinema ve oyun odaklı deneyim alanları bulunuyor.

6 Mart'a kadar LG Oled Pop-Up Store'u ziyaret edecek teknoloji meraklıları aralarında Galeri Tasarımı G1 Oled evo, C1, B1 ve A1 OLED modellerinin de olduğu LG OLED serisini deneyimleme şansına sahip olacak.

Ayrıca Türkiye'de ilk kez sergilenen ve dünyanın ilk 8K OLED TV'si olma özelliği taşıyan LG Signature Z modeli de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. LG Pop-Up Store etkinliği süresince Teknosa İstinye Park mağazasında LG OLED modellerinde yüzde 5 indirim uygulanacak.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

İstinye Park, İstanbul, Batman, Mart, Ekonomi, Haberler

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