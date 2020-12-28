LG'nin Yeni InstaView buzdolapları CES 2021'de hijyen özelliği ile öne çıkıyor

LG Electronics (LG), gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES'de (Consumer Electronics Show) daha fazla kullanıcı rahatlığı için geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolaplarını tanıtacak.

LG Electronics (LG), gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES'de (Consumer Electronics Show) daha fazla kullanıcı rahatlığı için geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolaplarını tanıtacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şık buzdolabı InstaView Door-in-Door sisteminde daha büyük bir cam panel ve dahili su dağıtıcısında ise gelişmiş hijyen için UVnano teknolojisi bulunuyor. InstaView, ses tanıma özelliği ile "mutfakta eller serbest" kullanım rahatlığını yepyeni bir düzeye taşıyor.

LG InstaView Door-in-Door, 2021 için daha da iyileştirildi. LG InstaView'da bulunan şeffaf cam panele iki kere tıklandığında buzdolabının içi aydınlanıyor. Door-in-Door özelliği ise sık kullanılan ürünleri el altında tutmak için uygun bir alan sağlayarak içerideki soğuk hava kaybını azaltıyor. 2021 buzdolabında renkli bir cam panel ile sağlanan yeni tasarım, Seamless InstaView Door-in-Door buzdolabının düz paslanmaz çelik tasarımını ve zarif estetiğini tamamlıyor. InstaView penceresi önceki modellere göre yüzde 23 daha büyük olduğu için içeride ne olduğunu görmek her zamankinden daha kolay hale geliyor.

LG'nin yeni InstaView buzdolapları artık zahmetsiz ve etkili bir şekilde, hijyenik ve mikroplardan arındırılmış bir su kaynağı sağlamak için ışığın gücünü kullanan LG'nin UVnano teknolojisini içeriyor. İlk olarak 2017 yılında şirketin üst sınıf su sebilleri ile piyasaya sürülen UVnano, buzdolabının su kaynağı musluğundaki bakterileri yüzde 99,99'a kadar gidermek için saatte bir çalışıyor. Kullanıcılar, daha sık hijyen sağlamak için bir düğmeye basarak UVnano özelliğini etkinleştirebiliyor.

CES 2021 İnovasyon Ödülleri'nde "En İyi İnovasyon Ödülü"nü kazanan, ses tanıma özellikli LG InstaView buzdolabı, mutfakta geçirilen zamanı daha verimli ve daha rahat hale getiriyor. Artık kullanıcılar alışverişten elleri kolları dolu olarak döndüklerinde buzdolabının kapısını açmaya çalışmakla uğraşmayacak, sadece sesli olarak "buzdolabının kapısını aç" komutunu verecek. LG'nin interaktif ses teknolojisi aynı zamanda, buzdolabına günün ajandasını sormayı veya buz ve su sebillerinin durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, Amazon Dash Replenishment ile Amazon hesabını LG ThinQ uygulamasına bağlayarak yedek su filtreleri gibi sarf malzemelerini otomatik olarak sipariş edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Bu zor yıl boyunca LG cihazlarının popülaritesi bizi oldukça şaşırttı. 2021'de heyecan verici ürünler sunmak için tüketici ilgisindeki artıştan yararlandık ve ürün yeniliğinin sınırlarını zorladık." ifadesini kullandı.

2021 LG InstaView buzdolabı serisi, 11 Ocak'tan itibaren CES 2021'de LG'nin sanal fuar standında sergilenecek. 2021 LG InstaView buzdolabı serisinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz