LG'nin yeni güneş paneli NeON H, sürdürülebilir enerji çözümü sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LG'nin yeni güneş paneli NeON H, sürdürülebilir enerji çözümü sunuyor

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
LG'nin yeni güneş paneli NeON H, sürdürülebilir enerji çözümü sunuyor

LG Electronics'in (LG) yeni geliştirilen NeON H güneş paneli, şirketin yenilikçi N-tipi yarı kesilmiş hücrelerini içeriyor, yüksek güç çıkışı sağlıyor ve 25 yıllık garantiyle destekleniyor.

LG Electronics'in (LG) yeni geliştirilen NeON H güneş paneli, şirketin yenilikçi N-tipi yarı kesilmiş hücrelerini içeriyor, yüksek güç çıkışı sağlıyor ve 25 yıllık garantiyle destekleniyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, NeON H güneş paneli, önceki modele kıyasla gelişmiş performans sunan bir paket içinde karbonsuz enerji ve uzun süreli güvenilirlik sunduğu için hem konut hem de ticari uygulamalar için ideal çözüm olarak gösteriliyor.

Piyasadaki güneş panellerinin çoğunda pozitif tip hücreler tercih edilirken, LG NeON H, santigrat derece başına yüzde -.33 sıcaklık katsayısına sahip negatif N-tipi hücreler kullanıyor.

N tipi hücrelerin iki yüzeyli hücre yapısı, hücrelerin güneş ışığını hem ön hem de arka taraftan absorbe etmesini sağlıyor. Sonuç olarak panel, 120 hücresinden maksimum 390W üreterek olağanüstü çıktı sağlarken, aynı zamanda güç kaybını da en aza indiriyor.

Son derece dayanıklı enerji çözümü, zorlu hava koşullarına dayanabilirken, ayrıca kurulumdan sonraki ilk saatlerde güneş ışığına maruz kalmadan kaynaklanan performans kaybı ve ışığın neden olduğu bozulmaya (LID) dayanıklı olmasıyla biliniyor.

LG, iki büyük uluslararası denetim ve sertifika kuruluşu olan UL ve TÜV Rheinland tarafından onaylanmış kurum içi güneş enerjisi test tesislerini işleten dünyanın ilk üreticisi olma unvanına sahip. Endüstri standardı test kriterlerini karşılayan LG NeON H panellerinin, 25 yıllık sürekli kullanımdan sonra bile orijinal performanslarının yüzde 90,6'sı ile çalışacağı garanti ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Başkan Yardımcısı ve Enerji İş Birimi Başkanı Kevin Kim, "Yeni NeON H güneş panelimiz, LG'nin yarattığı en güvenilir ve verimli yenilenebilir enerji çözümüdür. Güneş enerjisi ürünleri için çeyrek asır garanti sunma güvenine sahip yalnızca bir avuç üreticiden biri olan LG, zamanın testine dayanan verimli ve etkili çözümler sağlama taahhüdünü sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: LG'nin yeni güneş paneli NeON H, sürdürülebilir enerji çözümü sunuyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:20:35. #1.15#
title