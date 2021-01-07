LG'nin Gram dizüstü bilgisayarları CES 2021'de tanıtacak

LG Electronics (LG), yeni Gram dizüstü bilgisayar serisini ilk kez sanal olarak gerçekleştirilen CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) sergileyecek.

LG açıklamasına göre, ultra hafif, ultra taşınabilir, yüksek performansa ve uzun pil ömrüne sahip yeni modeller, markanın her yere rahatça taşınabilme geleneğini sürdürüyor. Yeni tasarımlar ve üretkenliği artıran 16: 10 en/boy oranına sahip ekranlar, şirketin çok yönlü çözümlerine daha da fazla değer katıyor.

Açıklamaya göre, 5 farklı modelden oluşan seride LG gram 17, LG gram 16, LG gram 14, LG gram 2'si 1 arada 16 ve LG gram 2'si 1 arada 14 modelleri yer alıyor. Modellerin tümü, iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için 16: 10 en boy ekran oranıyla tasarlandı. Çoğu dizüstü bilgisayarda bulunan 16: 9 ekranlardan daha fazla ekran alanı sunan yeni LG gramlar, daha fazla bilgi gösterebiliyor. Klavye ve dokunmatik yüzey, bu cihazların taşınabilirliğinden ödün vermeden daha hızlı ve daha kolay yazma işlevi sağlamak için genişletildi.

Açıklamaya göre ayrıca yüksek çözünürlüklü yeni ekranlar, iş için olduğu kadar, canlı, doğru renkleri, kontrastı ve keskin ayrıntılarla üstün görüntü kalitesi ile eğlence için de iyi bir alternatif oluşturuyor. 2021 serisinin dört kenarlı süper ince çerçeve tasarımı, kullanıcıları ekranın içerisine çekmesine yardımcı oluyor. Bu tasarım ayrıca ürünün daha zarif, daha sofistike görünmesine katkıda bulunuyor.

Intel EvoTM Platform sertifikasına sahip LG gramlar ayrıca, Iris Xe Graphics ve hızlı LPDDR4x belleği ile öne çıkıyor ve 11'incii nesil Intel CoreTM işlemci tarafından destekleniyor. LG gram 17Z90P, 16Z90P ve 16T90P modellerinde, şarjlar arasında daha uzun süre kullanım sağlamak için 80 Wh yüksek yoğunluklu piller bulunuyor. Bu da, kullanıcıları her zaman yanlarında güç adaptörü taşıma zorunluluğundan kurtarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, "Eşi görülmemiş taşınabilirlik ve birinci sınıf performansla eşanlamlı olan LG gram markası, ultra ince dizüstü bilgisayar pazarında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Hafifliği korurken daha zarif, daha rafine tasarımlar ve 16: 10 en boy oranlı ekranlarla, en yeni LG gram serimiz tüketicilere gittikleri her yerde daha iyi üretkenlik ve daha sürükleyici izleme deneyimleri yaşama olanağı veriyor." ifadelerini kullandı.

Serinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı netleşmedi

Öte yandan, 11-14 Ocak'ta LG'nin CES 2021 sanal showroomunu ziyaret edenler, Gram serisinin yeni tasarımını, performansını ve taşınabilirliğini ilk elden deneyimleyebilecek.

Serinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmazken, ürünler hakkında daha fazla bilgi "https://www.lg.com/global/exhibition/it" adresinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak