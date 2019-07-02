LG'nin Fiyat/Performans Amiral Gemisi G8S ThinQ Tanıtıldı: İşte Özellikleri

LG, bu ay içerisinde satışa çıkacak olan LG G8S ThinQ telefonunu duyurdu. LG G8 ThinQ amiral gemisinin daha bütçe dostu olarak pazarlanan G8S, G8 ile aynı donanım ve kamera dizilimine sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kamera konusunda LG G8 ThinQ'in Z kamerasıyla aynı ToF sensör teknolojisini kullanan G8S ThinQ, amiral gemisinin aksine iki kamerayla değil, üç kamerayla birlikte gelecek. LG'nin amiral gemisi G8 ThinQ, nerede satıldığına göre iki ya da üç kameralı seçeneklere sahip olsa da G8S ThinQ tüm marketlerde üç kamerayla satışa sunulacak.

G8 ThinQ ve G8S ThinQ arasında donanım anlamında bir değişiklik olmasa da LG, G8S'de ekran boyutunu biraz daha büyüterek 6,2 inçlik bir OLED ekran kullanmış. Buna ek olarak Bataryanın da 50 mAh büyüyerek 3.550 mAh'e çıktığını belirtelim.

LG'nin amiral gemisini biraz daha bütçe dostu hale getirdiği LG G8S ThinQ'yu almayı düşünüyorsanız telefonun siyah, cam göbeği ve beyaz renklerle çıkacağını belirtelim.

Şu an için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.