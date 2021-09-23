LG'nin 10 ürünü, 2021 Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri'nde ödüle layık görüldü

LG Electronics (LG), ürün tasarımındaki mükemmelliği ile bir kez daha ödüllendirildi ve 2021 Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülleri'nde (IDEA) 10 ödül aldı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG ürünlerinin özgün tasarımları sektör uzmanları tarafından ödüllendirilirken, 10 ürünü IDEA'da ödüle layık görüldü.

İçerik tüketen yeni tip izleyici kitlesi için tasarlanmış benzersiz bir kablosuz ekran olan LG StanbyME, gıpta edilen "Altın Ödül"e layık görüldü.

LG StanbyME, yeni nesil izleyiciler için içerik tüketim cihazının yeni bir yorumu olarak gösteriliyor. LG StanbyME, IDEA Altın ödülüne ek olarak, bu yıl iF Design Award 2021 ve Red Dot Award: Product Design 2021 dahil olmak üzere diğer prestijli uluslararası tasarım ödülleriyle de onurlandırıldı.

LG'nin premium ürünlerinden dördü özgün tasarımlarıyla Bronz ödül aldı. LG OLED evo TV galeri standı sanatsal ince tasarımıyla öne çıkarken, LG Eclair Soundbar kendisini geleneksel soundbarlardan ayıran kavisli tasarımı, LG WashTower™ akıllı teknolojileri tek gövdede birleştirmesi, LG PuriCare Hava Temizleyici ise, şık görünümünün altında yatan güçlü performansı ile ödüle kayık görüldü.

Kalan beş LG ürünü, LG Styler Objet Collection, LG CordZero ThinQ™ A9 Dik Süpürge ve All-in-One Tower™, LG PuriCare Dual Su Temizleyici, LG InstaView™ Slide-in Fırın Serisi ve LG UltraGear™ Oyun Hoparlörü, bu yıl ki yarışmada tasarım mükemmellikleri nedeniyle finalist seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, "Tasarım, tüketicilerin arzu ettikleri yaşam tarzlarını gerçekleştirmelerine ve bireyselliklerini ifade etmelerine yardımcı olur. Müşterilerinin yaşam kalitelerini artırma isteklerini karşılamaya kendini adayan LG, tüketicilerin istediği yaşam tarzlarını içeren tasarımlar üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Her yıl Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından desteklenen IDEA, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Endüstriyel tasarım alanına büyük katkı sağlayan IDEA, dikkat çekici ve dahiyane tasarımlara sahip ürünleri onurlandırıyor.