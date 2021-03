LG NatureFRESH, gıdaları uzun süre taze tutuyor

LG Electronics (LG), daha fazla gıdayı daha uzun süre, ilk günkü tazeliğinde koruyan LG NatureFRESH buzdolabı ile salgın günlerinin yardımcılarından biri oldu.

LG açıklamasına göre, salgınla birlikte tüketiciler, uzun dönemli ihtiyaçlarını tek seferde alarak kalabalık ortamlara girmekten mümkün olduğunca kaçındı. Ancak toplu olarak alınan meyve ve sebzeler, kısa bir zaman sonra tazeliğini yitirmeye, hatta kullanılamaz hale gelerek israf olmaya başladı. Ürünlerini tüketicilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiren LG, LG NatureFRESH buzdolabı ile gıdaları, klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında tutarak uzun süreli tüketim için toptan alışveriş yapanların tercihi oldu. Ürün, hassas sıcaklık kontrolü ile yiyeceklerin doğal tazeliğini koruyarak tüketicilere sebze ve meyvelerini ilk günkü tazeliğinde tüketebilme imkanı verdi.

LG NatureFRESH'in kullanıcılara bir başka katkısı da gıda israfını önlemesi oldu. LINEARCooling teknolojisi ile sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ±0,5 derece aralığında tutan LG NatureFRESH sayesinde yiyecekler bozulmadan korunabiliyor.

Buzdolabının kapısını sık açmak iç sıcaklığın bozulmasına neden oluyor

LG, gıdaları daha da uzun süre ilk günkü tazeliğinde ya da ilk piştiği andaki lezzetinde saklamak için şunları öneriyor:

"Tüketicilerin öncelikle dikkat etmesi gereken konular arasında, buzdolabına depolanan sebze ve meyvelerin nemli olmaması, eğer yıkanarak saklanma şekli tercih ediliyorsa iyice kurutulmuş olması geliyor. Diğer bir dikkat edilecek husus ise meyve, sebze, kahvaltılık, et gibi farklı gıda türlerinin, buzdolabı içerisinde, kendilerine özel olarak ayrılmış bölmeler içerisinde saklanması. Kullanıcılar, günlük olarak tüketilecekleri pişmemiş etleri, başka gıdalarla temas etmediğine emin olarak dolabın et saklama bölümünde muhafaza edebilirler. LG NatureFRESH buzdolaplarında bulunan 'Fresh 0 Zone', sıfır dereceye yakın bir sıcaklıkta kontrol altında tutuluyor ve tüketicilerin et, balık gibi yiyeceklerin çözülmesini beklemeden pişirmeye başlamalarına yardımcı oluyor.

Uzun süre saklanmaya uygun, hemen tüketilmeyecek gıdalar için buzdolaplarının dondurucu bölümleri kullanılabilir. Burada saklanan gıdaların son tüketim tarihlerine dikkat etmek, tarihi geçen gıdaları imha etmek gerekiyor. Buzdolabında koku oluşmasını engellemek için yiyeceklerin konduğu kap ya da pişmiş yemeklerin bulunduğu tencerelerin kapaklarının sıkıca kapatılmış, sıvı gıdaların saklandığı şişelerin ağzının ise akıtmadığına emin olmak önemli. Bu aynı zamanda yiyecek ve içeceklerin ilk günkü lezzetlerinin korunmasına da yardımcı olacaktır. Pişmiş yemekleri buzdolabına koymadan önce soğumuş ve oda sıcaklığına gelmiş olmasına dikkat etmek önem taşıyor."

Buzdolabının kapısını sık ve gereksiz yere açmak, hem enerji kaybına hem de buzdolabının iç sıcaklığının bozulmasına neden oluyor. LG NatureFRESH buzdolaplarında bulunan InstaView Door-in-Door özelliği, buzdolabı kapısını sık sık açanlar için özel olarak tasarlandı. Tüketicilerin en sevdikleri içecekleri ve atıştırmalıkları kolayca almalarını sağlayan InstaView Door-in-Door özelliği, buzdolabının daha düzenli kalmasını sağlarken soğuk hava kaybını yüzde 41'e varan oranda düşürüyor. Ayrıca, LG NatureFRESH buzdolaplarında bulunan DoorCooling teknolojisiyle iç sıcaklığı daha stabil hale getirerek geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı soğutuyor. Buzdolabının içerisindeki hava akışını kesmemek için buzdolabını çok doldurmamak, gıdaları hava kanallarının önünü kapatacak şekilde yerleştirmemek gerekiyor.

Tüketicilerin akıllı telefonlarındaki SmartThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen NatureFresh özellikli LG InstaView buzdolapları, LG Brand Shop ve Teknosa mağazalarında, 31 Mart'a kadar 1.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor ve Fakir marka katı meyve sıkacağı hediye ediliyor.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık