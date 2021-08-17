LG NatureFRESH buzdolabı ile gıdalarda uzun süreli tazelik

LG Türkiye resmi YouTube kanalında, beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak'ın anlatımı ve Influencer Merve İpek Öztürk'ün katılımıyla tüketicileri ilk ağızdan bilgilendireceği "LG NatureFRESH ile Sağlıklı Yaşam" YouTube serisini izleyicileriyle buluşturuyor.

LG Türkiye resmi YouTube kanalında, beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak'ın anlatımı ve Influencer Merve İpek Öztürk'ün katılımıyla tüketicileri ilk ağızdan bilgilendireceği "LG NatureFRESH ile Sağlıklı Yaşam" YouTube serisini izleyicileriyle buluşturuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin biterek herkesin evlerine döndüğü bugünlerde; hem birbirinden lezzetli sebze ve meyveleri daha uzun süre taze tutmak hem de et ürünlerini sağlıklı koşullarda saklamak için buzdolaplarında daha fazla iç alana ihtiyaç duyuluyor.

Yenilikçi ürünleri ile tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak ürünler sunan LG, resmi YouTube kanalında, Influencer Merve İpek Öztürk'ün sunumu ve beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak'ın paylaşımlarıyla tüketicileri ilk ağızdan bilgilendireceği "LG NatureFRESH ile Sağlıklı Yaşam" YouTube serisini izleyicileriyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin, taze ve doğru gıda zincirine özen göstermenin sağlıklı beslenmenin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Koçak, "Besinleri taze olarak tükettiğinizde vitamin ve mineral kaybını en aza indirgeyerek onların tüm sağlık faydalarından daha fazla yararlanacağınızı unutmayın. Onları ne kadar iyi korursak onların da bizi ve sağlığımızı o kadar iyi koruyacağının farkında olun." ifadelerini kullandı.

Takipçiler, Dilara Koçak'ın sağlıklı beslenmede buzdolabının önemine değindiği ipuçlarını; LG Türkiye YouTube kanalından ve https://www.lg.com/tr/buzdolabi/naturefresh/hikaye sayfasında yayınlayacağı özel yazılardan takip edilebilecek. Koçak, ayrıca, çok yakında LG Türkiye sosyal medya hesaplarından yayın tarihinin duyurulacağı @dilarakocakiyiyasam Instagram hesabında yayınlanacak canlı yayında takipçilerinin merak edilen sorularını yanıtlayacak.

LG InstaView buzdolapları soğuk hava kaybını önlüyor

Verilen bilgiye göre, LG IntaView Door-in-Door pratik kapılı buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, tıklama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalması sağlanıyor.

LG dondurucu üstte buzdolabı, LG Nature Fresh özelliğiyle yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5? aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

LG NatureFRESH buzdolapları ve tüketicilerin akıllı telefonlarındaki SmartThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen NatureFresh özellikli LG InstaView buzdolapları, 31 Ağustos'a kadar kadar LG Brand Shop ve Teknosa mağazalarında 2 bin TL'ye varan indirimle sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol