LG, mobil telefon iş birimini kapatıyor
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LG, mobil telefon iş birimini kapatıyor

Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
LG, mobil telefon iş birimini kapatıyor

LG Electronics Inc. (LG), mobil iş birimini kapattığını duyurdu.

LG Electronics Inc. (LG), mobil iş birimini kapattığını duyurdu.

LG Türkiye açıklamasına göre, kapatma kararı, bugün erken saatlerde yönetim kurulu tarafından onaylandı.

LG'nin rekabetçi cep telefonu sektöründen çıkmaya yönelik stratejik kararı, şirketin kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümler gibi büyüme alanlarına, ayrıca platformlara ve hizmetlere yönlendirmesini sağlayacak.

Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek

Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek. LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için, bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacak. Şirket, cep telefonu işinin kapanışı boyunca tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iş birliği içinde çalışacak. İstihdamla ilgili ayrıntılar ise yerel düzeyde belirlenecek.

Şirket, mobil uzmanlığından yararlanmaya ve diğer iş alanlarında rekabet gücünü daha da güçlendirmeye yardımcı olmak için 6G gibi mobilite ile ilgili teknolojileri geliştirmeye devam edecek ve bu, LG'nin mobil iş operasyonlarının 20 yılı boyunca geliştirilen temel teknolojiler de korunarak mevcut ve gelecekteki ürünlere uygulanacak.

Cep telefonu iş birimindeki kapanış işlerinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması beklenirken, bazı mevcut modellerin bu tarihten sonra hala piyasaya sunulabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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