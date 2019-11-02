02.11.2019 03:17

LG K Serisi: Uygun Fiyata Üstün Performans

Uygun fiyatlı telefonlar arasında ön plana çıkan LG K serisi, üstün performansı ile gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. LG K serisinin yaz aylarında pazara sunulan telefonları K40 ve K50 bu özellikleriyle büyük ilgi görüyor. K20 ise, ekstra uygun fiyatı ile dikkatleri çekiyor.



Şık tasarımı, kullanım kolaylığı, üstün performansı, kamera ve ses kalitesi ile dikkatleri üzerine toplayan K serisi uygun fiyata gelişmiş teknolojiye sahip akıllı telefon arayanlara hitap ediyor. LG'nin amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan AI özelliklerine sahip olmalarıyla dikkat çeken LG K40 ve K50, yüksek kaliteli büyük ekranları ile kullanıcıları kendine hayran bırakıyor. LG'nin yeni K serisi telefonlarından LG K50 6.26 inç, LG K40 ise 5.7 inç ekrana sahip. Üstelik her iki telefonun ekranı da HD + FullVision. Serinin AI CAM özelliği ise, gördüğü nesneleri tanıyarak, en iyi sonuç için ideal çekim modunu önerirken, tek tuşla Google Assistant'a ulaşma imkanı tanıması K serisi telefonları rakiplerinden ayırıyor. LG K20 ise, LG'nin Türkiye pazarında çıkardığı ilk Full Vision Android GO versiyon akıllı telefon olmasının yanı sıra, 1.000 TL'nin altındaki fiyatıyla da ön plana çıkıyor.



DTS: X 3D Surround Sound ile mükemmel ses kalitesi sağlayan LG K40 ve LG K50, müziğe meraklı kullanıcıların gönlünü fethediyor. Üstün performansı ile dikkat çeken serinin pil ömrü ise dikkatleri çekiyor. LG K50, 3.500mAh batarya ile çalışırken, LG K40'taki batarya ise, şarjlar arasında tam gün kullanım sağlayacak kadar sağlam (3.000mAh).



Temel Özellikler:

LG K50



Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 6.26-inch 19.5: 9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 3GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (up to 2TB)

Kamera:

– Arka: 13MP with PDAF/ 2MP with Depth Sensor

– Ön: 13MP

Pil: 3,500mAh

Boyut: 161.3 x 77 x 8.7mm

Şebeke: LTE/ 3G/ 2G

Diğer: DTS: X 3D Surround Sound/ AI CAM/ MIL-STD 810G Uyumluluk/ Parmakizi Sensorü/ Google Assistant Tuşu



LG K40



Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 5.7-inch 18: 9 HD+ FullVision Display

Hafıza: 2GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (up to 2TB)

Kamera:

– Arka: 16MP with PDAF

– Ön: 8MP (LED Flash)

Pil: 3,000mAh

Boyut: 153.0 x 71.9 x 8.3mm

Şebeke: LTE/ 3G/ 2G

Diğer: DTS: X 3D Surround Sound/ AI CAM/ MIL-STD 810G Uyumluluk/ Parmakizi Sensorü/ Google Assistant Tuşu



LG K20



Chipset: Quad – Core 1.5GHz

Ekran: 5.45" FWVGA+

Hafıza: 1GB RAM/ 16GB ROM

Kamera:



– Arka: 8MP PDAF



– Ön: 5MP FF

Pil: 3,000mAh/ Dahili



Boyut: 148.6 x 71.9 x 8.3 mm/ 153 gr

Şebeke: GSM/WCDMA/HSDPA 42.2Mbps

Kaynak: Teknotalk.com