LG, İstanbul Emaar Alışveriş Merkezi'ndeki mağazasını hizmete açtı
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LG, İstanbul Emaar Alışveriş Merkezi'ndeki mağazasını hizmete açtı

LG, İstanbul Emaar Alışveriş Merkezi'ndeki mağazasını hizmete açtı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye yatırımlarına devam eden LG Electronics (LG), İstanbul'daki 9. mağazasını Emaar Alışveriş Merkezi'nde açtı.

Türkiye yatırımlarına devam eden LG Electronics (LG), İstanbul'daki 9. mağazasını Emaar Alışveriş Merkezi'nde açtı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 108 metrekare büyüklüğündeki LG Brand Shop Trada'da, LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinelerinin yanı sıra, son teknolojiye sahip klima, hava temizleme cihazları, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor.

LG Brand Shop Trada da ayrıca, tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturan bir de LG ThinQ deneyim alanı bulunuyor. LG, haziran ayı içerisinde, bir tanesi yine İstanbul'da olmak üzere 4 LG Brand Shop daha açmaya hazırlanıyor.

Mağazada geleceğin teknolojileri sergileniyor

İstanbul Emaar Alışveriş Merkezi'nde bulunan LG Brand Shop Trada da bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı'nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor.

Kapısını açmaya gerek kalmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash ve buhar teknolojisi ile bakteri ve alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV'ler alanda bulunan ilgi çekici ürünler arasında yer alıyor.

LG ThinQ Deneyim alanı ziyaretçileri, LG ThinQ platformunu da yakından tanıma ve inceleme fırsatı buluyorlar. LG ThinQ teknolojisi, ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor. Ev sahipleri, LG ThinQ sayesinde çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Ev aletlerini uzaktan kontrol edebiliyor, başlatıp durdurabiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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