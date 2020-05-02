LG İlk Çeyrekte 12 Milyar Dolar Gelir Açıkladı

Güney Koreli büyük şirketler topluluğu olan LG, 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirini 12.45 milyar dolar, faaliyet kârını ise 921.

Güney Koreli büyük şirketler topluluğu olan LG, 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirini 12.45 milyar dolar, faaliyet kârını ise 921.47 milyon dolar olarak açıkladı. 2019 ilk çeyreğine oranla toplam gelirde bir düşüş yaşanmış olsa da faaliyet gelirinde %21.1 oranında bir artış gözlendi. Şirket tarihinde toplam gelirde düşüş gözlenirken faaliyet gelirinde kâr elde edilmesi ikinci kez yaşanan bir durum olarak kaydedildi. Daha önce açıklanan %7.4'lük faaliyet marjı, LG'nin ilk çeyrekte elde ettiği en yüksek seviye olarak kaydedilmişti.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi ise ilk çeyrekte 4.58 milyar dolar gelir, 636.8 milyon dolar faaliyet kârı beyan etti. 2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla toplam gelir hiç değişmemiş gibi görünse de faaliyet kârı %3.6'lık bir yükseliş gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Kore'de kişiler, daha hijyenik olabilmek için çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri gibi ürünlere yoğun talep gösterdi. Bu talep karşısında LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, geçen yıla kıyasla toplam gelirde bir değişiklik gözlemlemese de faaliyet kârında yükseliş elde etti.

LG Şirketleri İlk Çeyrek Gelirlerinde Düşüş Yaşadı

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, ilk çeyrek gelirinde 2019 yılına kıyasla %4.8'lik bir düşüşle karşılaşırken faaliyet kârı geçen yıla kıyasla %31.7 oranında artış gösterdi. Şirket toplam gelirini 2,51 milyar dolar, faaliyet kârını 275,32 milyon dolar olarak açıkladı. LG Mobil İletişim Şirketinde ise 2020 yılı ilk çeyreğinde 843,9 milyon dolar gelir elde edildi. Şirket faaliyet kârını 200,96 milyon dolar olarak bildirdi. 2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla satışlarda %34'lük bir azalma meydana geldiği belirtiliyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi 2019 yılının ilk çeyreğine göre toplam gelirde %2.1 düşüş yaşadı ve 2020 yılı ilk çeyreği için toplam gelirini 1.11 milyar dolar olarak beyan etti. Düşüşün nedeni olarak Kuzey Amerika ve Avrupalı otomobil üreticileriyle yaşanan ticari aksama gösterildi. LG Profesyonel Ürünler Şirketi, 2020 yılının ilk çeyreği için 1,44 milyar dolar satış gerçekleştirildiğini beyan etti. Şirket faaliyet kârını 212.2 milyar dolar olarak bildirdi.