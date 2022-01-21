LG ile Opet'ten iş birliği
LG Türkiye'nin Opet iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili modellerde kullanıcılara avantaj sunuluyor.
LG Türkiye'nin Opet iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili modellerde kullanıcılara avantaj sunuluyor.
LG'den yapılan açıklamaya göre, 15-31 Ocak'ta seçili modellerden satın alan tüketiciler "Opet Kampanyası" kapsamında 5 bin TL'ye varan yakıt puan kazanıyor.
Belirlenen tarihler arasında bazı modellerde 1.000 TL ile 5 bin TL arasında yakıt puan hediye edilecek.
Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için söz konusu modellerden satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.