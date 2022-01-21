LG ile Opet'ten iş birliği

LG Türkiye'nin Opet iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili modellerde kullanıcılara avantaj sunuluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 15-31 Ocak'ta seçili modellerden satın alan tüketiciler "Opet Kampanyası" kapsamında 5 bin TL'ye varan yakıt puan kazanıyor.

Belirlenen tarihler arasında bazı modellerde 1.000 TL ile 5 bin TL arasında yakıt puan hediye edilecek.

Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için söz konusu modellerden satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.