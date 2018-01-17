Lg G7 Yeniden Tasarlanabilir!

Yeni ortaya çıkan duyumlara göre LG Eletronics CEO'su LG G7'nin yeniden tasarlanması için reset düğmesine bastı. Amiral gemisi akıllı telefonun diğer G serisi telefonlar ile birlikte MWC 2018'de duyurulması bekleniyordu, anca görünüşe bakılırsa bu gerçek olmayacak. The Investor'a göre söylentinin kaynağı şunları söyledi: "Genel başkan yardımcısının CES'te yaptığı duyurunun hemen ardından, yönetimden çalışan seviyesi temsilcilerine direkt olarak sıfırdan başlama emri geldi."

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Görünüşe bakılırsa LG akıllı telefon piyasındaki duruşunda büyük değişikliklere gitmeyi planlıyor. Eğer bu sızıntı doğruysa, G serisinin devam edip etmeyeceği ya da yeni bir serinin mi başlayacağı bilinmiyor. LG'nin amiral gemisi rekabetinde başarısız olması ve alttan gelen hesaplı bütçe telefonularının da var olan müşterileri çekmesi, markayı zor durumda bıraktı.

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Bu gerçekler doğrultusunda bakacak olursak, LG şefinin reset tuşuna basması anlaşılabilir bir karar. LG G2 ve G3, makul fiyatları ve güçlü donanımları sayesinde başarılı oldular, ancak bu noktadan sonra gelen her telefon git gide daha pahalı hale geldi, ve rakip markalar yenilikleriyle LG'yi geride bıraktı.

Şimdilik ümidimiz LG G7'nin yılın daha geç aylarında piyasaya sürülse bile yepyeni bir tasarım ve yenilikçi özelliklerle donatılmış olarak gelmesi.