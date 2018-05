Lg G7 Thinq Tüm Dünyada Satışa Sunuluyor

LG G7 ThinQ, tüm dünyada tüketicilerin beğenisine sunuluyor



LG'nin en yeni premium akıllı telefonu, parlak ekranı, üstün kamera ve ses özellikleri ve yapay zeka fonksiyonlarıyla ön plana çıkıyor.

LG Electronics'in en yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ, bu hafta Güney Kore'de satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde Asya, Avrupa ve Amerika'nın önemli pazarlarına da girmesi beklenen akıllı telefon, süper parlak ekranı, üstün kamera ve ses özellikleri ve yapay zeka fonksiyonlarıyla ön plana çıkıyor.

LG G7 ThinQ'in FullVision özellikli; Süper Parlak Ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7 ThinQ'in 19.5: 9 boyutlu yeni ekranı daha ince alt çerçevesi sayesinde kolayca tek elle kullanılabiliyor.

LG G7 ThinQ ile ilk defa kullanıcılara sunulan Boombox Hoparlör, bas miktarını iki katına çıkartırken ek herhangi bir hoparlöre ihtiyaç duymadan güçlü stereo sesi yaratıyor. LG G7 ThinQ; LG'nin mükemmel akıllı telefon ses mirasını devam ettirecek şekilde ses sistemi meraklılarının beklediği kaliteyi sağlayan; yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi QuadDAC'e de sahip.

LG G7 ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü; iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veren yenilikler de bulunuyor. LG G7ThinQ'de kullanılan geniş açılı lensler, daha güzel manzaralar ve daha net selfieler çekmeye imkan veriyor.

Yapay zeka bağlantısıyla kişiye özel hale getirilmiş çekim modları sunan; LG G7 ThinQ'in yeni süper parlak kamerası loş ışıkta çekilen fotoğrafların dört kata kadar daha parlak çekilebilmesine olanak sağlıyor. Telefonda bulunan Google Lens desteği kullanıcıların daha fazla bilgi görmelerine; telefonun kamerasının tamamında yararlı görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan güçlü bir yapay zeka fonksiyonu bulunduruyor.

LG G7 ThinQ, Google Lens ve Google Asistan'a hızlı ve kolay erişim sağlayan özel bir Google Asistan Anahtarı da sunan ilk akıllı telefon.



"Ok Google" denildiğinde çevrenin gürültüsünden daha az etkilenen Google Asistan, sesle her zamankinden daha fazla şey yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, ses komutlarını beş metre uzaklığa kadar tanıyabilen Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) özelliği evde akıllı hoparlör olarak kullanıldığında uzaklığı iki katına çıkartarak evin uzak köşelerindeki isteklere bile yanıt veriyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Birimi Lideri Ha Jeung-uk konuyla ilgili şunları söyledi:

"LG G7 ThinQ, entegre ve anlamlı yapay zeka özellikleri ile kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Tüketiciler akıllı telefondaki yapay zeka işlevini bir kez deneyimlediklerinde; LG G7 ThinQ 'ın günlük hayatlarını kolaylaştırdığını göreceklerinden eminim."

https://www.teknotalk.com/lg-g7-thinq-tum-dunyada-satisa-sunuluyor-63909/