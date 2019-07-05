LG G7 ThinQ İçin Android 9 Pie Güncellemesi Yayınlandı

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, akıllı telefonlar konusunda eski gücünü koruyamıyor. LG akıllı telefon sahipleri en çok, şirketin güncelleme sunmamasından şikayetçilerdi. Şirketin geçmiş dönemdeki amiral gemilerinden LG G7 ThinQ, bu yılın başlarında Güney Kore'deki cihazlar için güncelleme almış olmasına rağmen Avrupa ve diğer pazarlar için güncelleme bir türlü yayınlanmamıştı.

LG G7 ThinQ'in Android 9 Pie güncellemesi şu an için Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için sunulmaya başladı. Ancak Güney Kore dışında da kullanıcıları olduğunu hatırlayan LG'nin fazla uzun sürmeden tüm G7 ThinQ kullanıcılarına güncelleme yayınlayacağı düşünülüyor.

Sunulan güncelleştirme ile LG G7 ThinQ sahipleri, Android 9 Pie işletim sisteminin tüm özelliklerini aktif olarak kullanmaya başlayacaklar.

LG'nin kullanıcılarına sunduğu güncellemenin hangi Avrupa ülkeleri için yayınladığı ve ülkemizde bulunan kullanıcılar için ne zaman hizmete sunulacağı henüz bilinmiyor. LG'den güncelleme süreci ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer bir LG G7 ThinQ sahibiyseniz akıllı telefonunuza bildirim gelecektir. Ancak bu bildirimden emin değilseniz akıllı telefonunuzun "Ayarlar" menüsü altından ilgili bölüme ulaşarak, güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.