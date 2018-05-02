LG G7 ThinQ BoomBox Speaker, Diğerlerinden 10 Kat Daha Yüksek Ses



LG G7 ThinQ Boombox Hoparlörü Diğerlerinden 10 Kat Daha Yüksek. Telefonun Boombox Hoparlörü bas çıkışını iki katına çıkarıyor.

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, Gelecek amiral gemisi akıllı telefonunun bir başka özelliğine dikkat çekmek istedi. Daha önce 1,000 nit'lik süper parlak ekranı hakkında teaser yayımlayan şirket, şimdide "Boombox Speaker" Özelliğine vurgu yapıyor.

Adından da anlaşılacağı üzerinde bir hoparlörden beklenen taban ses seviyesini 6dB'e yani iki kat fazlasına çıkarıyor. LG'nin ölçümlerine göre bu değer tipik bir akıllı telefonun sesinden 10 kat daha fazlasına denk geliyor. Bu bilinen normal fiziksel sınırlamalar göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı…

Ayrıca, cihazı katı bir yüzeye yerleştirdiğinizde veya kutuya koyduğunuzda söz konusu bas daha da güçlendirilebilir.

Boombox Hoparlör telefonun içinde özel bir rezonans odası tasarımına dayanıyor.

Yukarıdaki görüntü, hoparlörün bir şekilde alışılagelmiş akıllı telefon hoparlör modüllerine göre on kat daha fazla rezonans alanı sunduğunu, cihazın tüm akıllı telefon gövdesini kullandığını gösteriyor.

LG G7 ThinQ Kulaklığı Tarafında da Güzel Haber Var



Yeni LG amiral gemisi telefonları gibi G7 ThinQ da yüksek kaliteli kulaklık kullanıcılarını memnun etmek için bir Hi-Fi Quad DAC ile birlikte gelecek. Bu seferki yenilikler DTS: X desteğinin eklenmesidir. Bu özellik görünüşe göre akıllı telefonlar için bir ilk.

Normal kulaklık kullanıldığında bile, kullanıcıya 3,1 surround ses efekti verir.

Boombox hoparlörü ve DTS: X özelliğini gerçek hayatta ne kadar iyi olduğunu görmemiz gerekecek. Kağıt üzerinde memnuniyetle karşılanacak bir özellikler silsilesi olduğu belli. LG Mobil tarafının daha fazla cihaz satması için gerekli bir şey. LG OLED bölümünü rekor satışlar yaparken; LG mobil bölümününde buna daha fazla yardımcı olması lazım.

Engadget

https://www.teknotalk.com/lg-g7-thinq-boombox-hoparloru-63517/