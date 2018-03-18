Lg G7 İçin Korkutan İddia

LG'nin Mobil Dünya Kongresi'nde de beklenen amirali G7, etkinlikte tanıtılmadı ancak yeni amiralin gelmesi oldukça yakın. Tasarımıyla iPhone X'in "çentikli" tasarımını kullanması beklenen LG G7, bununla birlikte fiyatta da vites yükseltecek gibi görünüyor. LG G7'nin mayıs ayında yapılacak bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, fiyatının da 800 doların üzerinde olacağı düşünülüyor.

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Açıkçası son dönemde tanıtılan tüm üst seviye akıllı telefonların fiyatları bir hayli el yakıyor. Halihazırda kur farkıyla zaten ülkemiz için oldukça pahalı hale gelen akıllı telefonlar, bir de üzerine ek vergiler binince 5000 TL fiyatları aşmaya başladı. Bunlardan biri de yeni tanıtılacak olan LG G7 olacak gibi görünüyor.

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Ortaya çıkan raporlara göre 800 dolar üzeri bir fiyat etikete sahip olacağı düşünülen LG G7, peki bu fiyata neler sunacak? Özellikle tasarım noktasında G serisini yeni bir çehreye bürüyecek olan G7, elbette iPhone X'den bu anlamda büyük fark yaratmayacak. Teknik altyapı konusunda da yapay zeka destekli çift 16 MP arka kamerayı bulundurması beklenen LG G7, Snapdragon 845 işlemciden güç alacak.

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Telefonda ayrıca LG kullanıcılarının bir hayli sevdiği Quad-DAC ses sistemi de bulunacakken, öte yandan 3000 mAh kapasitesinde bir batarya da hazır olacak. Elbette tüm bunları görmek için ilk önce telefonun tanıtılmasını beklememiz gerekiyor.