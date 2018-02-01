Lg G6 ve Q6 İçin Yeni Renklerini Duyurdu, Sofistike ve Romantik Renkler

LG'den Sofistike ve Romantik Yeni Renk Seçenekleri Geliyor.



LG G6 ve Q6 için Yeni Renklerini Duyurdu, Sofistike ve Romantik Renkler. LG G6 ve Q6 Telefonları için Yeni Renklerini Duyurdu. Faslı Mavi, Lavanta Moru ve Ahududu Gülü.

LG G6'nın Yeni Renkleri Moroccan Blue, Lavender Violet, ve Raspberry Rose.

Standart siyah veya beyaz renklerdeki telefonlarınızdan sıkıldınız mı? Öyleyse LG G6 ve Q6 modelleri için yeni renklerini duyurdu.

Q6 Modelinde yeni mavi ve lavanta renklerine yer verirken; LG G6 şimdi Faslı Mavi, Lavanta Moru, Ahududu Gülü renklerinde olacak.

LG, "sofistike", "romantik" ve "hayatın daha ince şeylerini takdir eden hem erkek hem de kadınlara hitap etmek için geliştirilen yeni renk tonlarını tanımlıyor.

LG özellikle Ahududu Gülü – Ahududu kırmızısı rengini V30 modelinde kullanmıştı.

LG G6 ve Q6 Telefonları için Yeni Renklerini Duyurdu. LG G6'nın artık 8 Renk Seçeneği Var

Astro Black,

Ice Platinum,

Mystic White,

Terra Gold,

Marine Blue,

Moroccan Blue,

Lavender Violet,

Raspberry Rose.

G6 ve Q6 için yeni renkler, ilk kez Şubat ayında Kore'de piyasaya sürülecek ve ardından dünya genelindeki önemli pazarlarda sunulacak.

LG fiyatları ve çıkış tarihleri konusunda yerel pazarlara göre farklılıklar olabileceğini söylerken, LG G6 için 700$ ve Q6 içinde 300$ fiyatlar standart olarak gelebilir.

LG önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek MWC 2018 – Dünya Mobil Konferansında G6 cihazına yeni bir halef duyurmaya hazırlanıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var.

TheVerge

http://www.teknotalk.com/lg-g6-ve-q6-icin-yeni-renklerini-duyurdu-62050/