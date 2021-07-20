LG Full HD IPS ekrana sahip monitörlerle geniş açı, gerçek renk

LG'nin Full HD IPS ekrana sahip monitörleri LG 32MP60G-B ve 27MP60G-B gelişmiş renk üretimi ve geniş açılardan izlenebilme özelliği ile hem iş hem de oyun odaklı kullanımda fark yaratıyor.

LG'nin Full HD IPS ekrana sahip monitörleri LG 32MP60G-B ve 27MP60G-B gelişmiş renk üretimi ve geniş açılardan izlenebilme özelliği ile hem iş hem de oyun odaklı kullanımda fark yaratıyor.

LG açıklamasına göre, LG Electronics (LG) Full HD IPS ekrana sahip monitörlerle, ister iş ister oyun odaklı olsun tüm kullanıcıların ihtiyacına en uygun yanıtı veriyor.

AMD FreeSync, 1 ms MBR, Okuyucu Modu, Titreşim Önleme ve OnScreen Control ile öne çıkan LG 32MP60G-B ve LG 27MP60G-B monitör dünyasına farklı bir soluk getiriyor.

Geniş açılarda gerçek renk sunan monitörler, IPS teknolojisiyle sıvı kristal ekranların performansını bir kez daha kanıtlıyor. Kullanıcılar, kısalan tepki süreleri ve gelişmiş renk üretimi ile ekranı geniş açılardan izleyebiliyor.

LG 32MP60G-B daha az mavi ışık yayarak daha fazla göz konforu sağlıyor. Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için mavi ışığı azaltan Okuyucu Modu, kağıda benzer bir renk sıcaklığına sahip bir ekran oluşturuyor ve okuma için en uygun koşulları sağlıyor.

Titreşim Önleme özelliği ise ekrandaki görünmez titremeyi önleyerek göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılara uzun süreli rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Oyuncular için çekici özelliklere sahip olan LG 32MP60G-B, 1 ms MBR ile akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltıyor.

Oyuncular, AMD FreeSync teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar. Monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırıyor. Dinamik Hareket Senkronizasyonu giriş gecikmesini azaltırken, Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı oluyor.

Üç tarafı ince bir çerçeveyle çevrili LG27MP60G-, bu farklı tasarı ile kullanıcının dikkatinin ekrana odaklanmasını sağlıyor. Bu ekran aynı zamanda uygun eğim ayarları ile optimize edilmiş bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı oluyor.

Mavi ışığı azaltan Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme özelliği, tıpkı LG 32MP60G-B'de olduğu gibi en uygun okuma koşullarını oluşturuyor. Bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltma, AMD FreeSync ile akıcı ve hızlı hareket imkanı verme, giriş gecikmesini azaltma ve siyah dengeleme özellikleri de oyun tutkunları için fark yaratıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk