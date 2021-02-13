LG Ergo oyunseverlere konfor sağlıyor

LG Ergo oyun monitörü, ergonomik yapısıyla uzun saatler boyunca ekran başından kalkmayan oyun severlere kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor.

LG Electronics'ten (LG), yapılan açıklamaya göre, LG Ergo oyun monitörü ile göz alıcı tasarım ve mükemmel oyun deneyiminin yanı sıra, üstün konfor sağlıyor.

Özellikle uzun saatler boyunca ekran karşısında oyun oynayan oyun severler, LG 27GN880-B Ergo oyun monitörünün sunduğu konforla omurga sağlıklarını koruyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle cuma günleri 21: 00 itibariyle başlayıp, pazartesi sabahları 05: 00 itibariyle sona eren zorunlu evde kalma saatleri boyunca vaktini oyun oynayarak değerlendirmeyi düşünen kullanıcılar, LG 27GN880'in kendilerine sunduğu rahatlıkla oyun keyiflerini zirvelere taşıyorlar.

LG 27GN880-B oyun monitörü ile gelen ergonomik stant kullanıcılara ekstra esneklik sunuyor. Ergonomik standın sunduğu bu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra kullanıcıların daha rahat oyun oynaması için mükemmel ekran konumu elde edilmesini sağlıyor.

Olağanüstü hız, geniş renk spektrumu

Olağanüstü hız sağlamak üzere tasarlanan LG 27GN880-B oyuncuların, Nano IPS 1 ms hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak mükemmel oyun performansı sağlıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 98'inden oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen LG U 27GN880 -B, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunuyor. Bu sayede oyun severler, hangi savaş alanında olurlarsa olsunlar, kendilerini aksiyonun tam ortasında hissediyorlar. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync Uyumlu LG UltraGear 27GN880-B Monitörü, sahip olduğu 144 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz akmasını sağlıyor. Bu sayede oyuncular rakiplerine hızlı tepki verip kolayca hedefe nişan alabiliyor.

Siyah dengeleyici özelliğine sahip 27GN880-B, kullanıcıların ortamlarındaki en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancıları fark edip kaçabilmesine, flaş bombasından hızlıca uzaklaşabilmesine imkan tanıyor. Atış hassasiyetini artırmak için ekranın ortasına sabitlenmiş durumda olan nişan imleci oyunculara ekstra kolaylık sağlıyor. AMD FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi sağlayan LG 27GN880-B, bu teknoloji ile ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol