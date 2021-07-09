LG, "en yeni ve en üstün" LED TV serisini ağustosta piyasaya sunacak

LG Electronics (LG), Ağustos 2021 itibarıyla, "en yeni ve en üstün" TV serisi LG QNED MiniLED TV'leri sunmaya başlıyor.

LG Electronics (LG), Ağustos 2021 itibarıyla, "en yeni ve en üstün" TV serisi LG QNED MiniLED TV'leri sunmaya başlıyor.

LG açıklamasına göre, LG'nin son teknoloji Quantum Dot NanoCell renk ve MiniLED arka ışık teknolojileri sayesinde QNED, daha derin siyahlar, daha fazla kontrast, parlaklık ve daha doğru renk üretimi ile çarpıcı bir izleme deneyimi sunuyor. QNED MiniLED Serisi, geniş 65 inç ila 86 inç ekran boyutlarında 8K QNED99 ve QNED95 serisi modellerin yanı sıra 4K QNED90 serisi modellerden oluşuyor.

LG'nin kendi Quantum Dot NanoCell renk teknolojisine sahip LG QNED MiniLED TV'leri, sürükleyici görüntüleme için zengin ve doğru renklerle LED TV görüntü kalitesinde öne çıkıyor. Yüzde 100 renk hacmi ve renk tutarlılığı sağlamak için uluslararası ürün test kuruluşu Intertek tarafından onaylanan LG QNED MiniLED TV'ler, geniş izleme açısında da renk bozulmasını ortadan kaldırarak, odadaki herkesin en üst düzeyde LED görüntü kalitesinden faydalanmasını sağlıyor.

Açıklamaya göre. LG QNED MiniLED TV, benzer boyuttaki diğer TV ekranlarına kıyasla arka ışıkta daha küçük LED'leri bir araya getirerek parlaklığı ve karartma bölgelerini artırıyor. Örneğin, LG'nin 86 inç 8K TV'si, geleneksel LED TV'lerden 10 kat daha iyi kontrast oranı sağlamak için, yaklaşık 2 bin 500 yerel karartma bölgesi oluşturmak üzere düzenlenmiş yaklaşık 30 bin LED ışıkla arkadan aydınlatılıyor. Karanlık alanlardaki daha derin siyahlar ve daha fazla ayrıntı, görüntülerin daha gerçekçi görünmesini sağlayan daha yüksek bir derinlik hissi oluşturuyor.

LG'nin daha iyi bir yarın için kararlılığı, en yeni TV ürünlerinde görülüyor. LG QNED MiniLED TV'lerin, İsviçre'deki SGS Societe Generale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün sertifikası bulunuyor. Bu sertifika yalnızca, düşük çevresel etki veya geri dönüştürülebilirlik içeren standartlarla ilgili SGS gereksinimlerini karşılayan ürünlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, "LG QNED MiniLED TV, LED görüntü kalitesinin zirvesine ulaşmak için LG'nin benzersiz renk çoğaltma teknolojisinden ve mini LED arka aydınlatmasından yararlanarak evrimsel bir sıçramayı temsil ediyor. Yenilikçi OLED ve QNED MiniLED TV'lerimizi sürekli olarak iyileştirip geliştirmemiz LG'nin premium TV pazarındaki teknolojik liderliğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak