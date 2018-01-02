Lg En Büyük Oled Tv'yi Tanıtıyor

4K ve HDR teknolojileri artık standartlaşmaya başlarken, LG Display ekibi de OLED teknolojisini 8K'ye taşımaya çalışıyor. CES ile beraber Koreli üretici, CES etkinliği sırasında katılımcıların yeni 88 inçlik 8K OLED ekranı yakından izlemelerine izin verecek. Bu ekran, şu ana kadar sunulan en büyük ve en yüksek çözünürlüklü OLED panel olsa da, ekranın diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi sunulmuş değil.



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Daha önce en büyük OLED ekran 77 inç boyutundaydı ve "sadece" 4K çözünürlüğe sahipti. Her ne kadar bu birleşim şu anda LG Electronics, Sony ve Panasonic tarafından tüketicilere sunuluyor olsa da, bunların tamamı büyük OLED panellerini LG Display'den temin ediyorlar.



Ana rakibi Samsung Display'in uzun bir süre önce odağını OLED TV'lerden QLED TV'lere çevirmesi ile beraber LG Display artık Dünya'daki tek büyük boyutlu OLED ekran üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber Japonya gibi ülkelerden gelen rekabet ile beraber LG Display, yaptığı devasa yatırımlar ile hem OLED üretim kapasitesini arttırmaya, hem de Samsung'un liderlik ettiği mobil OLED panelleri için daha büyük bir atılım yapmaya çalışıyor. Bu yatırımların arasında ilk defa Kore'nin dışında yeni bir OLED fabrikasının inşaatı da bulunuyor. Çin'in Guangzhou şehrinde kurulacak olan bu tesis, kısa bir süre önce Güney Kore hükümeti tarafından onaylanmıştı...



