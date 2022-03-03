LG Electronics, Adana ve İskenderun'a LG Brandshop açtı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - LG Electronics, Adana ve İskenderun'da LG Brandshop açtı.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, LG, 2019'dan bu yana sürdürdüğü mağazalaşma çalışmalarına bu yıl da devam ederek Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji tutkunlarıyla, kendi mağazaları aracılığıyla buluşmayı hedefliyor.

İskenderun'un ilk, Adana'nın ise ikinci LG Brandshop'unu hizmete sunan LG, her iki mağazası aracılığıyla Akdenizlileri geleceği temsil eden teknolojik cihazlarla tanıştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grubu Satış Başkanı Bülent Bülbül, Türkiye'nin, LG için çok önemli ve yatırımlarını artırarak devam ettirmek istedikleri bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hedef illerimizden başlayarak tüm ülkede, LG tüketicileri ile perakende mağazacılığının yanı sıra LG Brandshop'lar aracılığı ile de buluşmak en büyük amacımız. Birçok yeni teknolojinin sahibi ve öncüsüyüz. Global arenada da bu gücümüzle tanınıyor ve tercih ediliyoruz. Ülkemizde de bu alanda özellikle son iki yılda önemli büyüme sağladık. 2022 yılı için de ciddi bir büyüme planı belirledik. En güçlü yanımız olan üstün teknolojiye sahip ürünlerimizle pazarda adımızdan söz ettireceğiz."

Verilen bilgiye göre, 2022 yılının ikinci mağazası olan LG Brandshop Garanti'yi İskenderun PrimeMall AVM, üçüncü mağazası olan LG Brandshop Gizerler'i de Optimum AVM Adana'da açan LG, her iki mağazasında da LG markalı ileri teknoloji ürünü beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra ThinQ özelliği ile birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyaya, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

LG Brandshop'ların en ilgi çeken ürünleri arasında, Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri yer alıyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, yapay zekaya sahip TV'ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra hijyenik hava da sunan klimalar ve hava temizleme cihazları mağazaların diğer ilgi çeken ürünler arasında bulunuyor.

LG'nin ThinQ platformu sayesinde ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlara kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor, cihazlarını uzaktan yönetebiliyor, çalıştırıp kapatabiliyor.

Adana ve İskenderun'da bulunan LG Brandshop, haftanın 7 günü 10.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.