LG Electronics, 2022 HVAC portföyü ile Las Vegas'taki AHR Expo'da

LG Electronics (LG); Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF) teknolojisi, en yeni enerji verimli ısı pompası sistemleri, iç mekan hava kalitesi çözümleri, esnek bina otomasyonu ve bağlantı ürünlerinin de yer aldığı 2022 ticari, hafif ticari ve konut HVAC çözümlerinden oluşan güçlü serisini Las Vegas'taki 2022 AHR Expo'da sergiliyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, fuarın önemli konularından biri, LG'nin Inverter Scroll Heat Pump Chiller'in (ISHPC) resmi olarak piyasaya sürülmesi oldu. Hava soğutmalı chiller kategorisine yenilik getiren LG ISHPC, hem konfor hem de proses uygulamalarında sıcak ve soğuk su sağlamak için inverter teknolojisini kullanıyor ve sessiz çalışma, esneklik ve enerji verimliliğinden ödün vermeden güçlü performans sunuyor. VRF teknolojisinin temel tasarım özelliklerini soğutulmuş su üretimi ile birleştiren LG, sağlam bir dizi yüksek performans özelliğiyle hava soğutmalı soğutma grupları standardını yükseltiyor. Böylelikle mühendislere ısıtma ve soğutma için esnek, uygun maliyetli ve uygun boyutta bir çözüm sunuyor.

Yeni LG ISHPC'nin yüksek ısıtma düşük ortam performansı, pazarın elektrifikasyona yönelik artan eğilimine paralel olarak karbon azaltma stratejisini desteklerken, sıcak su ısıtma gereksinimlerini karşılayan uygulanabilir bir mühendislik çözümü olarak tanımlanıyor.

"AHR Expo'ya katılmaktan heyecan duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics ABD Klima Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Scarbrough, "Aylar sonra hem sanal olarak hem de yüz yüze AHR Expo'ya katılmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yıl ve sonrası için ticari ve konut uygulamalarına yönelik hava kalitesi, elektrifikasyon ve akıllı bağlantı konusundaki en son ürün yeniliklerini paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LG'nin #N7906 numaralı standını ziyaret eden HVAC mühendisleri, müteahhitler, distribütörler ve diğer sektör profesyonelleri, en yeni LG klima teknolojilerini ve ödüllü ürünleri görebiliyor.

AHR katılımcılarının, LG Inverter Scroll Heat Pump Chiller'e ek olarak fuarda inceleyebilecekleri çözümler şöyle:

"Havalandırma kategorisinde AHR 2022 İnovasyon Ödülü finalisti olan LG Split Compact DOAS, bir ana bobin ve sıcak gaz yeniden ısıtma bobininden oluşuyor ve özellikle sınırlı tavan, boru veya kanal alanı olan güçlendirme uygulamalarında, kullanılan bir alanı havalandırmak için ihtiyaç duyulan dış havanın nemini alıyor, soğutuyor veya ısıtıyor. Split Compact DOAS, fabrikada takılan bir ısı geri kazanım bölümü, DOAS denetleyicisinde yerleşik grafikler ve isteğe bağlı AC Smart dokunmatik ekran denetleyicisi içeriyor. DOAS kontrollerinin LG VRF sistemiyle entegrasyonu tesis yöneticileri tarafından verimli günlük izleme ve kontrol sağlıyor.

LG'nin Inverter Isı Pompası Su Isıtıcısı, elektrikli dirençli veya gazlı su ısıtıcılarına enerji açısından verimli bir alternatif oluşturuyor. Konut uygulamaları için ideal olan LG Inverter Isı Pompası Su Isıtıcı, ENERGY STAR sertifikalı 3,75 UEF verimlilikle sıcak su sağlıyor. Inverter Isı Pompalı Su Isıtıcı, LG inverter kompresör, 42 dB(A) değerinde sessiz çalışma ve LG ThinQ akıllı telefon uygulamasını kullanarak uzaktan yönetim için Wi-Fi özelliğine de sahip.

8 adede kadar iç üniteyi bağlayabilen tek dış üniteli çok bölgeli bir ısı pompası sistemi olan LGRED ısıtma teknolojisine sahip LG Multi F MAX, eksi 25 dereceye kadar sürekli ısıtma ve eksi 15 dereceoe nominal kapasitenin yüzde 100'ünü sağlıyor. Konut ve hafif ticari uygulamalar için ideal olan LGRED özellikli Multi F Max, ayrı iç ünitelerin ilgili odalara yerleştirilmesine izin vererek bireysel sıcaklık ayarlarını etkinleştiriyor ve alan konforunu artırırken aşırı soğutma ve/veya ısıtmayı önlüyor. Böylece rahatsız edici sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor.

MultiSITE VM3, LG'nin yenilikçi VRF teknolojisinin ve VRF olmayan bina sistemlerinin merkezi kontrolünü sağlıyor. Sektör lideri Niagara Framework1 tarafından desteklenen VM3, bina veya müşteri gereksinimlerine göre kolayca özelleştirilebilen HTML5 web tabanlı bir grafik kullanıcı arabirimi sunuyor. MultiSITE VM3 ölçeklenebiliyor ve IoT'ye hazır durumda.

LG ThinQ Uygulaması, diğer LG ev aletleriyle birlikte LG HVAC ekipmanının uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor. ThinQ özellikleri arasında sesle etkinleştirilen komutlar, teknisyenler için uzaktan erişim yetkisi verme ve bireysel oda bazında konfor koşullarını programlama özelliği bulunuyor. Smart Diagnosis ile kullanıcılar, uygun sistem performansı ve bakımını sağlamak için sistem uzmanlarına doğrudan soru sorabiliyor."