LG Electronics 2'nci çeyrek sonuçlarını açıkladı

LG Electronics (LG), 2021 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,4 artışla, şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik geliri olan, 17,1 trilyon Güney Kore wonluk (KRW) geçici konsolide geliri bildirdi.

LG Electronics (LG), 2021 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,4 artışla, şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik geliri olan, 17,1 trilyon Güney Kore wonluk (KRW) geçici konsolide geliri bildirdi.

LG 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin ön kazanç sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, LG, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,4 artışla, şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan, 17,1 trilyon KRW'lik geçici konsolide geliri elde etti. 1,1 trilyon KRW'lik faaliyet karının, bir yıl önceki ikinci çeyreğe göre yüzde 65,5 daha yüksek olması bekleniyor.

LG Mobil Telefon İş Birimi'nin ay sonunda resmi olarak kapanmasıyla birlikte, birimin kazançları bu çeyreğin kazanç raporuna yansıtılmayacak ve durdurulan faaliyet zararları olarak değerlendirilecek. 2021'in ilk çeyreğine ilişkin kazançlar da bu değişikliği yansıtacak şekilde, gelirlerde 17,8 trilyon KRW ve işletme karında 1,8 trilyon KRW'ye ayarlanacak.

Bu rakamlar, LG'nin net kar dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançları. LG'nin diğer birimleri ile ilgili ayrıntılar bu ay içerisinde resmi olarak açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz