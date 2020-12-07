LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı

LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

LG açıklamasına göre, çok daha az enerji ile hızlı ısıtma ve soğutma özelliğine sahip LG Dualcool klima kullanıcıları, LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden istedikleri zaman istedikleri yerden klimalarına erişebiliyor. LG Dualcool sahipleri, klimalarını uzaktan kontrol ederek ortamı istedikleri ısıya getirebiliyor.

LG'nin gelişmiş Dual Inverter Kompresörünü kullanan LG Dualcool klimalar, çok daha az enerjiyle çok daha fazla performans gösteriyor ve bulunduğu ortamda hızlı ısıtma ya da soğutma sağlıyor. Ayrıca, Comfort Air moduyla da klimanın kanatlarının optimum açıya ayarlanmasını sağlıyor. Böylelikle, havanın doğrudan kişiye gelmesi yerine odanın etrafında dolaşması sağlanıyor.

Ayrıca, LG Dual Inverter Kompresör, klimaların daha hızlı soğumasını, daha uzun süre dayanmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlayarak, klimalardaki geleneksel gürültü sorununu çözüyor. 10 yıl garantili kompresör ile kullanıcılar uzun bir süre LG klimanın avantajlarından yararlanabiliyor.

LG klimaların kurulumu da kolay ve etkin şekilde yapılabiliyor. Kurulum için gerekli olan iş gücünü ve zamanı azaltan tasarımı sayesinde klimalar çok daha kısa sürede kurulabiliyor LG Dualcool klimalar ayrıca, içerisinde kullanılan R32 soğutucu gaz nedeniyle çevre dostu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık