LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı

07.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:09
LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı

LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

LG açıklamasına göre, çok daha az enerji ile hızlı ısıtma ve soğutma özelliğine sahip LG Dualcool klima kullanıcıları, LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden istedikleri zaman istedikleri yerden klimalarına erişebiliyor. LG Dualcool sahipleri, klimalarını uzaktan kontrol ederek ortamı istedikleri ısıya getirebiliyor.

LG'nin gelişmiş Dual Inverter Kompresörünü kullanan LG Dualcool klimalar, çok daha az enerjiyle çok daha fazla performans gösteriyor ve bulunduğu ortamda hızlı ısıtma ya da soğutma sağlıyor. Ayrıca, Comfort Air moduyla da klimanın kanatlarının optimum açıya ayarlanmasını sağlıyor. Böylelikle, havanın doğrudan kişiye gelmesi yerine odanın etrafında dolaşması sağlanıyor.

Ayrıca, LG Dual Inverter Kompresör, klimaların daha hızlı soğumasını, daha uzun süre dayanmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlayarak, klimalardaki geleneksel gürültü sorununu çözüyor. 10 yıl garantili kompresör ile kullanıcılar uzun bir süre LG klimanın avantajlarından yararlanabiliyor.

LG klimaların kurulumu da kolay ve etkin şekilde yapılabiliyor. Kurulum için gerekli olan iş gücünü ve zamanı azaltan tasarımı sayesinde klimalar çok daha kısa sürede kurulabiliyor LG Dualcool klimalar ayrıca, içerisinde kullanılan R32 soğutucu gaz nedeniyle çevre dostu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Elektrikli soba değil klima kullanın üçte iki tasarruf edin
Elektrikli soba değil klima kullanın üçte iki tasarruf edin
5 bin kişiye iş imkanı
5 bin kişiye iş imkanı
Vergi yapılandırma işlemlerinde interaktif vergi dairesi kullanma önerisi
Vergi yapılandırma işlemlerinde interaktif vergi dairesi kullanma önerisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Öner Erkan Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 12:12:20. #1.14#
title