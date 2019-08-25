LG'den Yeni Ses Algılama Özelliği, Akıllı EV Cihazlarına Bağlantı Kolaylaştı

25.08.2019 10:04

LG, Yeni 'Ses Algılama Özelliği' ile Akıllı Ev Cihazlarına Bağlantıyı Daha da Kolaylaştırıyor

Yeni ThinQ Uygulamasındaki Ses Tanıma Özelliği, Kullanıcılara Doğal Dil Kullanımı ile LG Ürünlerini Kontrol Etme ve İzleme İmkanı Sağlıyor. "Soğutucu üzerindeki sarı ışığın anlamı nedir?"



LG Electronics (LG), ThinQ (eski adıyla SmartThinQ™) mobil uygulaması ile müşterilerine benzersiz bir ses tanıma teknolojisi sunuyor. Mobil uygulamayla LG ThinQ™ cihazlarına bağlanmak için maksimum kolaylık sağlıyor. İngilizce destekli akıllı ev cihaz yönetimi için ilk olan mobil uygulama; çamaşır makineleri, kurutucular, buzdolapları, fırınlar, bulaşık makineleri, elektrikli süpürgeler, klimalar, hava temizleyicileri gibi tüm Wi-Fi özelliğine sahip LG cihazlarının yönetimi için Google Asistan'ın ses tanıma teknolojisini kullanıyor.



Kullanıcılar, ThinQ uygulaması sayesinde sesli konuşma komutları ile cihazlarını kontrol etmenin ve izlemenin inanılmaz kolaylığını yaşayacak. Akıllı ev kolaylığında zirve noktası olan uygulama, tek bir komutla tüm bağlı LG cihazları için gerçek zamanlı güncelleştirmeler sunuyor. Kullanıcılar, işyerlerindeyken ThinQ uygulamasından çamaşır makinesi programında kalan süreyi kontrol etmesini isteyebiliyor ya da araç kullanırken, telefonlarına bakmak için durmak zorunda kalmadan klima sıcaklığını ayarlayabiliyor.



ThinQ uygulaması, ürünlerin özellikleri ve işlevleri hakkında yararlı bilgiler sağlarken kullanıcıyı bakım ya da sorunların çözümü konusunda da bilgilendiriyor.



Uygulama, "Hava temizleyicisindeki otomatik işlev nasıl çalışır?" ya da "Soğutucu üzerindeki sarı ışığın anlamı nedir?" gibi sorular sorulduğunda anında cevap veriyor. ThinQ uygulaması, yalnızca ürün kullanımına ilişkin yaygın soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda, yakın zamandaki kullanım özetini de çıkarıyor ve yararlı yaşam ipuçları veriyor.*



LG Home Appliance & Air Solution Company Akıllı Ev Birimi Başkanı Alive Ryu, konuyla ilgili;



"Müşterilerimizin yaşamlarını ölçülebilir şekilde kolaylaştıran akıllı ev deneyiminin yaratılması, bizim öncelikli amacımız. Ses algılama özelliğine sahip mobil uygulama ile kolaylığı ön plana çıkaran en üst düzeyde akıllı ev ekosistemini yarattık." dedi.



Geliştirilmiş ThinQ uygulaması, bu ay Kore'de, dördüncü çeyrekte Kuzey Amerika'da ve önümüzdeki yıl Avrupa'daki kilit pazarlarda piyasaya çıkacak.



6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan IFA 2019'da katılımcılar, LG'nin Berlin Messe'deki 18 nolu Salonda bulunan standına uğrayarak LG'nin bütün akıllı ev çözümlerini deneyimlemeye ve #LGIFA2019 ile LG'nin IFA faaliyetlerini takip etmeye davet ediliyor.

Kaynak: Teknotalk.com