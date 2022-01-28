LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü

LG'nin yeni kablosuz hoparlörü XBOOM 360, ses kalitesi ve tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için seçenek oluşturuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG XBOOM 360, konumdan bağımsız olarak her yerden eşit gelen 360 derece çok yönlü ses kalitesi, ses gücünü artıran, yeni ve birinci sınıf malzemeden yapılmış hoparlör üniteleri, kullanıcıların modunu yansıtan aydınlatma seçenekleri, iç mekanla uyumlu tasarımı, 10 saatlik çalışma süresi ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalajıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG XBOOM 360 hoparlörü (model RP4), kullanıcıların ses deneyimini değiştiren bir ses mühendisliği ürünü olarak sunuluyor. Konik-silindirik bir tasarımıyla, nerede durursa dursun, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor.

Hoparlörün bu formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. Küçük sosyal toplantılara odaklanan günümüz yaşam tarzı için ideal olan bu şık hoparlör, bordo renk seçeneği ile Türkiye'de satışta sunuldu.

Optimal reflektör teknolojisi

LG XBOOM 360'ın çekici konik silindirik şekli sadece göze hoş gözükmekle birlikte aynı zamanda hoparlörün distorsiyonsuz reflektör yapısına uyum sağlama işlevini de yerine getiriyor. Birden fazla sürücüye sahip standart hoparlörler, sesi sınırlı bir alan içinde dağıtırken, bu parametrelerin dışında kalan ses, eşit olmayan basınç nedeniyle bozulabiliyor. Bu da sesi tam olarak alabilmek için dinleyicinin bir noktada durması gerektiği anlamına geliyor.

LG'nin bu sorunları gidermek için uyguladığı yeni patentli optimal reflektör yapısı teknolojisi, sesin alan içinde her yöne daha uzağa dağılmasını sağlıyor. Bu özellikle kullanıcıların artık müzik dinlemek için doğru noktayı bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor. XBOOM 360, sağladığı gerçek 360 derece ses ile ister içeride ister dışarıda olsun, dinleyicileri zengin, ayrıntılı sesle sararak her müzik türüne üç boyutlu bir canlılık duygusu getiriyor.

XBOOM 360'ın birinci sınıf ses ünitelerine sahip dış yüzeyinin altında, titanyumdan yapılmış tweeter doğru tonda tizler yayarken cam elyaftan yapılmış woofer ise yoğun ve dinamik baslar oluşturarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Tweeter'ın titanyum diyaframı, yüksek frekans aralığında üstün performans ve doğru çoğaltma için doğrusal bir frekans oluşturuyor. Ayrıca, hoparlörün dayanıklı cam elyaf woofer'ı, net, doğal bir orta aralık tepkisi ile dinamik bas üretiyor. LG XBOOM 360, güçlü sürücüleri ve güçlü 120 W çıkış kombinasyonu sayesinde, herhangi bir odayı veya alanı elverişli bir müzik dinleme alanına dönüştürüyor.

Kullanıcıların modlarını yansıtıyor

Açıklamaya göre, LG'nin yeni kablosuz hoparlörü, kullanıcıların modları yansıtmak için tasarlanan aydınlatma özelliğine de sahip bulunuyor. LG XBOOM 360, üç farklı ön ayarlı (ortam, doğa ve parti) 360 derecelik ortam aydınlatmasının yanı sıra XBOOM uygulamayla birlikte kullanıldığında bir dizi özelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ve ses efekti sayesinde her durum için doğru atmosferi yaratabiliyor. Uygulamada, çok sayıda parçanın karıştırılmasına ve ses efektlerine izin veren DJ Effect özelliği de bulunuyor.

Hoparlör, tek bir şarjla 10 saat dinleme keyfi sunarken, kolayca taşınabilmesi için yerleşik bir metal kola ve her ortama anında sıcaklık ve stil getiren şık bir görünüme sahip. Dayanıklı bir kumaş kaplamaya ve burgonya bordosu renge sahip.

XBOOM 360, LG'nin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Kısmen geri dönüştürülmüş plastikten ve diğer tüketim sonrası malzemelerden üretilen eko-bilinçli speaker, İsviçre'deki SGS Société Générale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün sertifikası, Underwriters Laboratories'den Çevresel İddia Doğrulaması ve Control Union sertifikalarından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standart onayı aldı.