LG'den tüketiciye destek kampanyası

Yenilikçi ürünleri ile tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak ürünler sunan LG, tüketicilere destek olacak kampanyasıyla bir evin en önemli ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarda karşılanmasına imkan tanıyor.

Yenilikçi ürünleri ile tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak ürünler sunan LG, tüketicilere destek olacak kampanyasıyla bir evin en önemli ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarda karşılanmasına imkan tanıyor.

LG açıklamasına göre, 31 Ocak'a kadar LG Brandshop'larda geçerli olacak kampanya kapsamında tavsiye edilen kampanya fiyatından 2'li set alımına 1.500 TL, 3'lü set alımına 2 bin 500 TL ve 4'lü set alımına 3 bin 500 TL indirim sunulurken, beyaz eşya yanında TV satın alan tüketicilere de seçtikleri TV modeline göre 3 bin TL'ye varan indirim yapılıyor.

Yeni LG TV'ler

Açıklamaya göre, LG, teknolojileriyle kullanıcıların sinema, spor ve oyun deneyimlerini üst düzeye çıkaracak bir TV serisi sunuyor. Serinin başında özellikleriyle diğer TV'lerden ayrılan OLED serisi geliyor. Yüzde 100 renk doğruluğuna sahip LG OLED TV'ler, kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin oluşturduğu kusursuz siyah ve kusursuz renklerle TV deneyimi yaşatıyor. OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adım olan yeni LG OLED evo, OLED panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarını iyileştirerek çok daha parlak, olağanüstü netlikte ve gerçekçilikte görüntüler elde ediyor.

LG QNED, Quantum Dot ve NanoCell teknolojilerini yenilikçi ve endüstri lideri bir Mini LED ekranda bir araya getirerek LCD TV teknolojisinde yeni bir zirve oluşturuyor. Bu teknolojilerin bir araya gelmesi, daha koyu siyahlar ve daha canlı renklerle yüksek bir görüntü kalitesi sunarken, yalnızca ekranı değil, görüntüleme deneyimini de üst düzeye taşıyor. Yüzde 100 renk hacmi ve renk tutarlılığına sahip LG QNED, 30 bin Mini LED ile parlak ve yüksek kaliteli bir görüntü üretirken, 2 bin 500'e yakın benzersiz karartma bölgesi sayesinde en karanlık sahnelerde bile daha az ışık halkası etkisi ile çarpıcı siyahlar sunuyor.

LG'nin çok satan ve gerçek renkler sunan LG NanoCell TV'leri, panel üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde soluk renkleri filtreleyerek en canlı ve gerçek renkleri üretiyor. Ayrıca kullanıcı dostu Smart TV arayüzü, Sihirli Kumanda'sı, Apple AirPlay2 desteğiyle evleri birer eğlence merkezine dönüştürüyor.

-Beyaz eşyada ihtiyaçların ötesinde ürünler

Son teknoloji, çekici renk seçeneklerine, şık ve modern tasarımlara sahip LG çamaşır makineleri kıyafetlerin en iyi şekilde görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda eve de bir stil katıyor. Çamaşır makineleriyle yüksek enerji tasarrufunu şık tasarımla sunan LG, AIDD teknolojisi ile LG çamaşır makineleri kumaşın yumuşaklığını algılıyor ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçiyor. Bu akıllı bakım, giysilerdeki yıpranmayı yüzde 18 engelleyerek, kıyafetlerin daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlıyor.

Farklı modelleriyle 12 kilograma (kg) kadar yıkama ve 8 kg'a kadar kurutma kapasitesi ile gelen LG kurutmalı çamaşır makineleri ise alandan tasarruf ederken tüm işlemleri bir arada yaşama deneyimini keşfetmek isteyenlerin tercihi oluyor. Üstün kurutma programları ve hassas sıcaklık kontrolüyle en hassas kumaşların dahi güvenle kurulmasına imkan veren LG kurutucular, 8 ve 9 kg olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. ThinQ uygulamasını destekleyen tüm LG beyaz eşya modelleri, Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilme özelliği ile dikkati çekiyor.

14 kişilik bulaşık kapasitesine sahip LG bulaşık makinesi modelleri ise 10 yıl Inverter Direct Dirve Motor Garantisi'yle öne çıkıyor. TrueSteam özelliği ile geleneksel modellere kıyasla su lekelerini yüzde 50 azaltan bulaşık makineleri, ön buhar seçeneği en yüksek seviyede temizlik sağlıyor.

Ev temizliğini daha kolay ve eğlenceli hale getiren son teknolojili LG Elektrikli Süpürgeler de yüksek çekim gücü, toz torbasız, kablosuz özellikleri ve ergonomik tasarımlarıyla dikkati çekiyor. LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi AEROSCIENCE'e sahip güçlü kablosuz dikey süpürge modelleri, tek dokunuşla aç-kapa modlarını ve turbo dahil tüm güç seviyelerini seçmeyi mümkün kılıyor. Birbirinin yerine geçen ve şarj edilebilir bataryalar içeren modellerde yer alan çift batarya sistemi Dual PowerPack 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.