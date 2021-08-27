LG'den toplu yaşam ve eğlence alanları için "LG Multi V 5" iklimlendirme çözümü

LG, rezidans, otel, hastane, okul, AVM, iş yerleri ve kamu binaları gibi toplu halde uzun zaman geçirilen binalar için gelişmiş iklimlendirme çözümü LG Multi V 5'i sunuyor.

LG, rezidans, otel, hastane, okul, AVM, iş yerleri ve kamu binaları gibi toplu halde uzun zaman geçirilen binalar için gelişmiş iklimlendirme çözümü LG Multi V 5'i sunuyor.

LG açıklamasına göre, son yıllarda artan sıcaklıkların üst seviyeye ulaşması içerisinde bulunulan alanları serinletmeyi zorunlu kılarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi ise kullanılacak iklimlendirme sistemini seçerken daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Sadece konfor değil, sağlık için de rolü gittikçe önem kazanan iklimlendirme sistemi seçiminde, toplu yaşam alanları ve ticari işletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlamasını ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Kullanıcılara ileri teknolojiye sahip, entegre bir çözüm sunan LG Multi V, üst düzey konfor sağlarken, işletme maliyetlerini düşürüyor ve maksimum enerji verimliliği sağlıyor.

Açıklamaya göre, kullanıcılara en iyisini sunmak için tasarlanan LG Multi V 5, yenilikçi teknolojilerle dünyadaki en iyi enerji verimliliğini sunuyor. Isı enerjisini bir bölgeden diğerine transfer ederek enerji tüketimini en aza LG Multi V 5, soğutmada yüzde 3, ısıtmada yüzde 10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) yüzde 21 enerji verimliliği sağlıyor. Tek bir ünite 26 HP'ye kadar kapasite sağlıyor, bu nedenle daha az dış ünite gerektiriyor. Bu da geleneksel bir modele kıyasla toplam kurulum alanında yüzde 23'e varan, ürün ağırlığında ise yüzde 15'e varan bir tasarruf sağlıyor. Yenilikçi teknolojilerle dünyadaki en iyi enerji verimliliğini sunan LG Multi V 5, LG'nin özel "Ocean Black Fin" ısı eşanjörü sayesinde, ısıtma süresinde günde yüzde 11 artış, güç girişinde ise yüzde 7 azalma sağlıyor.

LG Multi V 5'in çift algılama sistemi "Dual Sensing Kontrolü", ekonomik ve konforlu çalışma için hem nemi hem de sıcaklığı algılıyor, böylelikle soğutma yükünü kolaylıkla yönetebiliyor. Konforlu soğutma opsiyonu ile durmadan hafif soğutma modunda çalışmayı sürdürmeye yardımcı oluyor. Hassas yoğunlaşma noktası tahmini ısı eşanjöründe buz çözmeyi geciktirip ısıtma süresini arttırıyor. Üstün İnverter Kompresörü ise, enerji verimliliğini arttırırken kompresör güvenilirliğini geliştiriyor.

LG Multi V 5, merkezi kontrol sistemi sayesinde, bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletten kolaylıkla yönetilebiliyor. Bir merkezi kontrol ünitesi 128 iç ünitenin kontrolüne imkan tanırken, entegrasyon ile 8.192 birim kontrolü tek elden yapılabiliyor. Sistemin kullanıcı dostu ara yüzü personel eğitimi de gerektirmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak