LG'den oyunseverler için "UItraGear" monitörler

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear monitörleri, oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear monitörleri, oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor.

LG açıklamasına göre, 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da öne çıkıyor. 4K UHD çözünürlüğe sahip bu monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Ürün, esporcular ve oyuncuların yanı sıra profesyonel çalışmalar için de bir çözüm olarak öne çıkıyor.

144 Hz'lik hıza,"overclock"ta ise 160hz sahip olan UltraGear 27GN950-B, esporcuların ve oyuncuların sonraki kareyi hızlı ve sorunsuz bir şekilde görmelerini sağlıyor. Bu sayede oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebiliyor.

LG ULtraGear 27GN950-B ayrıca NVIDIA onaylı G-SYNC uyumluluğuna da sahip bulunuyor. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek esporculara daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

Esporcuların mücadele sırasında rakiplerini görerek analiz etmelerinin dışında oynadıkları oyuna ya da espor platformuna bağlı olarak rakiplerini duyarak da avantaj sağlamaları gerekebiliyor. Ses senkronizasyonu moduna sahip LG ULtraGear 27GN950-B, oyundaki dinamik seslere göre yanıp sönerek esporcunun sürekli olarak oyunda kalmasını ve rakipleri karşısında üstünlük kurmasını sağlıyor. Ayrıca monitör sahip olduğu Sphere Lighting 2.0 özelliği ile göz yorgunluğunu azaltıyor.

LG ULtraGear 27GN950-B tasarımı ve geliştirilmiş V kanatlı stant ve dar çerçevesiyle esporcuların oyun deneyimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ekranın sahip olduğu eğimi, yüksekliği ve ekseni değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, esporcuların fiziksel özelliklerine göre kişiselleştirilebilir ayar olanağı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık