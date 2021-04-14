LG'den "Life's Good Restaurant" yarışması

LG Electronics (LG), hem mutfağını LG markalı ürünlerle donatmak hem de Bengi Kurtcebe'nin hazırladığı lezzetleri tatmak isteyenler için "Life's Good Restaurant" yarışmasını başlattı.

LG Electronics (LG), hem mutfağını LG markalı ürünlerle donatmak hem de Bengi Kurtcebe'nin hazırladığı lezzetleri tatmak isteyenler için "Life's Good Restaurant" yarışmasını başlattı.

LG açıklamasına göre, geçmişin izlerini taşıması, Balkan ve Orta Doğu mutfağının kendine özgü bir karışımını sunması ve dünyaya nam salmış tatlarıyla Türk mutfağı, dünyanın en önemli mutfaklarından biri sayılıyor. Modern yaşam, her ne kadar insanları mutfaklardan uzaklaştırsa, muhteşem sofralar yerlerini hızlı ve basit yemeklere, aile yemekleri yerlerini restoranlarda yenilenlere bıraksa da son bir yılda yaşanan görülmemiş durum herkesi yeniden evde pişen lezzetlere yöneltti.

LG, mutfakta yemek pişirmeyi ve yaratıcılığı daha keyifli hale getirme misyonunun bir parçası olarak tanınan aşçı Bengi Kurtcebe ile Türkiye'ye özel bir iş birliği yaptı. LG ve Kurtcebe, yemek meraklılarını, en sevdikleri yemekleri, resimleri ve bunların arkasındaki hikayeleri paylaşabilecekleri özel bir çevrim içi portal olan LG'nin "Life's Good Restaurant"ta "Lezzet Noktası"nı ziyaret etmeye davet ediyor. "Life's Good Restaurant" ziyaretçileri, karantina boyunca yaptıkları ekşi mayalı ekmeklerin, ev yapımı pide ve lahmacunların ya da geleneksel yemeklerin görsellerini burada paylaşabiliyor, tüm bu lezzetleri hazırlarken aile ya da arkadaşlarıyla geçirdikleri eğlenceli anların hikayesini anlatabiliyor.

7 Mayıs'a kadar "Life's Good Restaurant"a yüklenen tüm görsel ve hikayeler, portalda yüklenme sırasıyla gösterilecek. Ünlü aşçı Bengi Kurtcebe, seçilen en iyi 3 yemeği kendi yorumuyla pişirerek kazananlara ikram edecek. Seçilen yemeklerin sahipleri LG'den InstaView buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga fırın da kazanarak mutfak yeteneklerini LG'nin son teknolojiye sahip ürünleri ile bir üst boyuta taşıyacak.

Katılımcılar ayrıca, Instagram, TikTok veya Facebook'ta da gönderi yapabiliyor, yemek görselleri ve hikayelerini bu mecralardan da paylaşabiliyor. Yarışmacıların dikkat etmesi gereken en önemli noktalar arasında hesaplarının açık hesap olması ve gönderilerinde "@LGTürkiye" hesabının etiketlenerek ve #FoodThatSlaps hashtag'ini içermesi bulunuyor. Benzer şekilde YouTube ve Vimeo'da, başlıkta aynı hashtag #FoodThatSlaps kullanılarak yemek pişirme veya yemekle ilgili bir video yayınlayarak da katılım sağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak