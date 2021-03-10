LG'den, K41s kampanyası

LG Electronics (LG), Türk Telekom ortaklığı ile gerçekleştirdiği kampanyayla, performansı, dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip olan K41s'i tüketicilerle avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

LG Electronics (LG), Türk Telekom ortaklığı ile gerçekleştirdiği kampanyayla, performansı, dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip olan K41s'i tüketicilerle avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart – 31 Mart 2021'de Türk Telekom mağazalarından LG K41s satın alan kullanıcıların, 279 lira tutarındaki ilk taksiti Türk Telekom tarafından ödeniyor. Bir çok yeni özelliği bulunan, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunan K41s, böylelikle daha da uygun fiyatla sunulmuş oluyor.

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20: 9 HD + FullVision ekrana sahip. Serinin önceki telefonlarından daha ince bir çerçevesi olan K41s'in ekranı sinematik orantıda. LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için alternatif sunuyor.

Cihazın temel özellikleri şu şekilde:

"Çip: 2.0 GHz Octa-Core, ekran: 6.55-inch 20: 9 HD+ FullVision Ekran, hafıza: 3GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (2TB'e kadar), arka kamera: 13MP standart kamera/ 5MP Süper Geniş Açılı Kamera/ 2MP makro kamera/ 2MP derinlik sensör, ön kamera: 8MP Standart Kamera, pil: 4,000mAh,boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm, Network: LTE/ 3G/ 2G, bağlanabilirlik: Wi-Fi/ Bluetooth 5.0/ NFC/ USB Type-C, renk: titanyum/ siyah, AI CAM/ DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi/ Google Assistant/ Google Assistant Düğmesi/ Google Lens/ Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz