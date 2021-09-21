LG'den 'Hepsi bir arada' akıllı LED ekranı LAEC015 - Haberler Ekonomi
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LG'den "Hepsi bir arada" akıllı LED ekranı LAEC015

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
LG'den

LG Electronics (LG) tarafından sunulan 136 inçlik Full HD ekrana sahip "Hepsi bir arada" akıllı LED LAEC015, 1,56 mm'lik piksel aralığı, 500 nit parlaklığı, ekrana entegre sistem denetleme fonksiyonu, dahili hoparlörü ve özel aksesuarları ile sesini kitlelere duyurmak isteyen markaların...

LG Electronics (LG) tarafından sunulan 136 inçlik Full HD ekrana sahip "Hepsi bir arada" akıllı LED LAEC015, 1,56 mm'lik piksel aralığı, 500 nit parlaklığı, ekrana entegre sistem denetleme fonksiyonu, dahili hoparlörü ve özel aksesuarları ile sesini kitlelere duyurmak isteyen markaların işini kolaylaştırıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG'nin 136 inçlik "hepsi bir arada" akıllı LED ekranı LAEC015, pazarlama dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

LG tarafından sunulan 136 inçlik Full HD ekrana sahip "hepsi bir arada" akıllı LED LAEC015, 1,56 mm'lik piksel aralığı, 500 nit parlaklığı, ekrana entegre sistem denetleme fonksiyonu, dahili hoparlörü ve özel aksesuarları ile sesini kitlelere duyurmak isteyen markaların işini kolaylaştırıyor. LG LAEC015, ister AVM, iş merkezi, havalimanı gibi kapalı alanlarda, ister vitrin, kapı üzeri, tezgah gibi alanlarda her türlü reklam, tanıtım ve bilgilendirme için kullanılabiliyor, dijital bir pazarlama alanı görevi görüyor. LG LAEC015 ayrıca, iş dünyası tarafından toplantı, konferans ve kongrelerde sunum ekranı olarak da kullanılabiliyor.

Gömülü bir prosesör ve dahili hoparlörün yer aldığı "hepsi bir arada" paket olarak sunulan 136 inç büyüklükte ekrana sahip LAEC serisi, kablo bağlantıları veya modül yapılandırması gerektirmemesiyle LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu önyargısını ortadan kaldırıyor. Basit bir kurulum işleminden sonra, kullanıcıların tek yapması gereken LAEC'yi evdeki TV'lerini açar gibi bir uzaktan kumanda ile açmak.

Kablosuz ekran paylaşımı: LG One Quick Share

LAEC serisinde, USB iletim birimi ve uygulaması aracılığıyla kullanılabilen kablosuz ekran paylaşım çözümü LG One: Quick Share desteği de bulunuyor.

LAEC, zaman ve emek tasarrufu sağlayan kolay kurulumuyla da kullanıcıların tercihi. Seri, karmaşık bir güç bağlantısına gerek kalmadan tek bir güç kablosu ile çalıştırılıyor. Ürüne bakım yapmak ya da arıza durumunda tamir etmek ise en az kurulum kadar kolay. LAEC'in LED modülü veya sistem kartı ile ilgili arıza durumunda, servis hizmeti ekranın ön tarafından verilebiliyor. LED modülü, özel manyetik aparat ile basitçe ayrılıyor ve kablolama olmadan hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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Haber: LG'den 'Hepsi bir arada' akıllı LED ekranı LAEC015 - Haberler Ekonomi
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