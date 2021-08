LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları

LG Türkiye resmi YouTube kanalında, "LG NatureFRESH ile İyi Yaşam" başlığı altında bir seri başlatan beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, buzdolabını doğru yerleştirmek için tüyolar verdi.

LG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, gıdaların daha uzun süre, ilk günkü tazeliğinde tüketmesine imkan veren LG NatureFRESH teknolojisine sahip buzdolapları, doğru kullanım ve uygun yerleştirme yapıldığında maksimum performans sergiliyor.

Tüketiciler, her zaman düzenli, yiyecek ve içeceklerin uygun bölmelere yerleştirildiği buzdolapları isterken, günlük yaşamın hızı, ev halkının yeterli özeni göstermemesi buzdolabının düzenini kaybetmesine, bunun sonucunda da gıdaların hızlı bozulmasına neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, buzdolabını yerleştirmek için ipuçlarını paylaştı.

Geçen günlerde yayına giren ilk videosunda sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin, taze ve doğru gıda zincirine özen göstermenin sağlıklı beslenmenin ilk adımı olduğuna değinen Koçak, besinlerin uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için buzdolaplarına gereken özenin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Koçak, "Buzdolabınızı yerleştirirken ufak ipuçlarına dikkat edip buzdolabınızı daha verimli bir şekilde kullanmanız aslında çok kolay. Elbette doğru bakımın çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, buzdolabını verimli kullanmak gıda kaybı ve israfında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Koçak, raf dizilimine ilişkin şunları kaydetti:

"Üst ve orta raflarda tüketime hazır gıdalar, yemekler, süt ürünleri, pişmiş ürünler, hazır salatalar; alt rafta ise parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri, sebzelikte meyve ve sebzeler ile kapı raflarında yumurta ve ambalajlı ürünleri depolamak buzdolabındaki sıcaklık dağılımına göre en uygun saklama şeklidir. Özetlemek gerekirse, üst raflar içecekler, hazır yiyecekler (peynir, şarküteri ürünleri ve benzeri) yerleştirmek için uygundur. Orta raflara ise pişirilecek yemeklerde kullanılacak malzemeler veya pişmiş yemekler konabilir."

Alt rafa parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri gibi besinler yerleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Koçak, "Bu şekilde meydana gelebilecek çapraz bulaşma önlenmiş olur. Çapraz bulaşma, yani çapraz kontaminasyon bakteri ve virüslerin bir yüzeyden başka bir yüzeye transferidir. Bakteri bulaşı besin zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yüzden dikkat etmek önemlidir. Çiğ ette bulunan Salmonella adı verilen bakteri, pişmiş veya hazır gıdalara bulaşabilir. Bu nedenle çiğ et ile pişmiş eti asla bir arada bulundurmamak gerekir. Mikroorganizma bulaşma ihtimali olan yiyecekler kapalı kaplarda buzdolabının en alt rafında saklanabilir. Bakteri ve mikroorganizma üreme riskini azaltmak için et konulan rafın sık sık temizlenmesi de ihmal edilmemeli. Buzdolabının sebzelik kısımları ise besinleri belirli nem aralıklarında tutmak ve sıcaklığı korumak için tasarlandıkları için sebze ve meyveler bu bölümde saklanabilir." ifadelerini kullandı.

LG Nature Fresh'de ürünler 7 güne kadar canlı kalıyor

Verilen bilgiye göre, LG Nature Fresh özelliğiyle yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırıyor.

Buzdolabının sadece yüzde 70'inin dolu olması verimliliği için önem taşıyor. Buzdolabının fazla doldurulmaması, yiyecekler arasında yeterince boşluk bırakılmasına özen göstermek önem taşıyor. LG NatureFRESH özellikli InstaView buzdolabının ayarlanabilir rafı, uzun ve büyük şişeleri veya kapları saklarken, geriye doğru kayabiliyor.

Hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinin sıcaklığını sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Buzdolabı bölmesi 2-4 derece ve dondurucu bölümü -18 derece olarak ayarlanmalıdır.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını artı, eksi 0,5 derece aralığında koruyan NatureFRESH Buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün ilk günkü gibi kalmasına yardımcı oluyor.

LG DoorCooling özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor, iç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Yumurta veya sütün buzdolabının daha soğuk bir yerine yerleştirilmesinde faydalı olurken, yumurtaları yıkamadan, karton kutusundan çıkarmadan saklamaya özen göstermek gerekiyor. Böylelikle hem mikroorganizma üreme riskini hem de diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma riskini engellenmiş oluyor.

Kısa süreli elektrik kesintilerinde, ısı dengesi sağlamak için derin dondurucunun kapağının açılmaması gerekiyor. Gıda güvenliği açısından çözünen besinlerin tekrar dondurulamayacağını unutmamak gerekiyor.

Hem mutfakta hem de buzdolabında "ilk giren ilk çıkar" kuralını benimsemek önem taşıyor. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan yiyecekler için bir kutu yapılabilir. Bu şekilde atık oranı da azaltılmış olur.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip