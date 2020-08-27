LG'den buzdolabı kazandıran eğlenceli yarışma
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LG'den buzdolabı kazandıran eğlenceli yarışma

LG, 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği ASMR yarışmasıyla bir kişiyi yeni nesil buzdolabı LG InstaView, toplamda 9 kişiyi de LG PK3 Bluetooth hoparlör sahibi yapıyor.

LG'den buzdolabı kazandıran eğlenceli yarışma
27.08.2020 19:22 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:25

LG Electronics (LG), eğlenceli yarışmalarına devam ediyor. LG, 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği yarışmayla bir katılımcıyı LG InstaView Buzdolabı, 9 katılımcıyı ise LG PK3 Bluetooh hoparlör sahibi yapıyor. LG'nin "gizemli sesleri tahmin et" yarışmasına katılmak isteyenlerin 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında LG'nin adresine girerek, 3 etaplı yarışmayı tamamlaması gerekiyor.

DOMATES SESİ Mİ, ELMA SESİ Mİ?

Yarışma katılımcılarının her hafta yayına giren videoları dikkatle izlemeleri, videoda eğlenceli şekilde dinletilen sesleri nelerin çıkarttığını tahmin etmeleri gerekiyor. Örneğin bir yiyeceğin doğranırken çıkardığı sesi dinleyen yarışmacıların, bu sesi seçenekler arasından hangi sebze ya da meyvenin çıkardığını doğru olarak tahmin etmesi gerekiyor.

BÜYÜK ÖDÜL LG INSTAVİES BUZDOLABI

6 Eylül tarihine kadar haftalık olarak yayına girecek 3 etabı da geçenler arasından bir kişi LG InstaView kazanmak için çekilişe katılma hakkına sahip olacak. Her etabı tamamlayan 3'er kişi de LG PK3 Taşınabilir Bluetooth hoparlör sahibi olacak.

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