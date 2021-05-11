LG'den bayram kampanyası
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LG'den bayram kampanyası

LG'den bayram kampanyası
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

LG bayram kampanyası kapsamında, 12 - 16 Mayıs 2021'de kampanyaya katılan online satış kanallarından seçili OLED, NanoCell 8K ve UHD TV modellerinden satın alan tüketicilere LG Soundbar hediye edilirken, seçili monitör modellerinde ise cazip fırsatlar sunuluyor.

LG bayram kampanyası kapsamında, 12 - 16 Mayıs 2021'de kampanyaya katılan online satış kanallarından seçili OLED, NanoCell 8K ve UHD TV modellerinden satın alan tüketicilere LG Soundbar hediye edilirken, seçili monitör modellerinde ise cazip fırsatlar sunuluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, bayram coşkusunu TV ve monitörlerinde düzenlediği kampanya ile ikiye katlıyor.

Bu kapsamda 12-16 Mayıs'ta kampanyaya katılan online satış noktalarından satın alınan seçili OLED, NanoCell 8K ve UHD TV'ler LG Soundbar hediyeli olacak.

Kampanya çerçevesinde OLED77CX modelini satın alacak tüketicilere Meridian ses teknolojisine sahip, Dolby Vision, Dolby Atmos ve DTS: X'i buluşturarak evleri tam anlamıyla bir sinemeya dönüştürecek LG SHN7Y Soundbar hediye edilecek.

LG'nin NanoCell 8K modellerinden 65NANO95 ve 55NANO95 ile 86NANO90 ve 86UN8500 Büyük Ekran UHD TV modellerinden alan tüketiciler ise, önden ses veren hoparlörlerin gücünü sunan LG SHN5 Soundbar sahibi olacak.

LG SHN5, sinema deneyimini en iyi şekilde yaşatmak için DTS Virtual: X, 4.1 kanal çıkışı ve Gelişmiş AI Ses özelliklerini bir arada sunuyor.

OLED77GX ve OLED65GX modellerinden satın alan tüketiciler, Dolby Atmos, Dolby Vision, 3.1 kanallı yukarı ses veren arka hoparlör, Gelişmiş AI Ses, 4K Pass Through özelliklerinin yanı sıra, sanatsal tasarımı ile evlere seçkin bir hava katan, sinematik surround sese sahip LG GX Soundbar'a yüzde 50 indirim fırsatı ile sahip olabilecek.

LG'nin bayram kampanyası monitörlerde de devam ediyor.

Aynı tarihlerde, 24ML600, 24GN650, 32GN550, 27GN600, 27GN750, 27GN800, 27GN880 ve 27GN950 model monitörleri indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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