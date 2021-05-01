LG'den Anneler Günü için LG A9 CordZero kampanyası

LG, ev temizliğinin yardımcısı LG A9 CordZero'yu Anneler Gününe özel bir kampanyayla sunuyor.

LG, ev temizliğinin yardımcısı LG A9 CordZero'yu Anneler Gününe özel bir kampanyayla sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihine kadar LG BrandShop, Teknosa ve Vatan online mağazalarından LG A9 CordZero alanlara hem 1.500 TL değerindeki başlık kiti, hem de Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi hediye ediliyor.

Kapsamlı temizliğin yardımcısı LG CordZero, dakikalar içerisinde evlerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Kademeli sapı, denge sağlayan tutma kolu, tek dokunuşla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunması ve 5 aşamalı filtre sistemiyle en ufak toz zerresini bile yok eden LG A9 CordZero, bu özellikleriyle yorulmadan temizlik yapmak isteyenlerin favorisi oluyor.

LG A9 CordZero, hava filtreleme sistemi sayesinde, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebilirken, çıkarılıp yıkanabilen filtreleri ise, LG A9 CordZero'nun her zaman temiz kalmasını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip