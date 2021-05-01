LG'den Anneler Günü için LG A9 CordZero kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LG'den Anneler Günü için LG A9 CordZero kampanyası

LG'den Anneler Günü için LG A9 CordZero kampanyası
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

LG, ev temizliğinin yardımcısı LG A9 CordZero'yu Anneler Gününe özel bir kampanyayla sunuyor.

LG, ev temizliğinin yardımcısı LG A9 CordZero'yu Anneler Gününe özel bir kampanyayla sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihine kadar LG BrandShop, Teknosa ve Vatan online mağazalarından LG A9 CordZero alanlara hem 1.500 TL değerindeki başlık kiti, hem de Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi hediye ediliyor.

Kapsamlı temizliğin yardımcısı LG CordZero, dakikalar içerisinde evlerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Kademeli sapı, denge sağlayan tutma kolu, tek dokunuşla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunması ve 5 aşamalı filtre sistemiyle en ufak toz zerresini bile yok eden LG A9 CordZero, bu özellikleriyle yorulmadan temizlik yapmak isteyenlerin favorisi oluyor.

LG A9 CordZero, hava filtreleme sistemi sayesinde, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebilirken, çıkarılıp yıkanabilen filtreleri ise, LG A9 CordZero'nun her zaman temiz kalmasını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Sergen
Spor Gomes İrfan Buz Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: LG'den Anneler Günü için LG A9 CordZero kampanyası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:34:48. #1.16#

title