LG CineBeam 4K ile ev rahatlığında sinema deneyimi
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LG CineBeam 4K ile ev rahatlığında sinema deneyimi

LG CineBeam 4K ile ev rahatlığında sinema deneyimi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

LG Electronics (LG), LG CineBeam 4K UHD lazer projektörü (model HU70LS) ile ev rahatlığında sinema deneyimi sunuyor.

LG Electronics (LG), LG CineBeam 4K UHD lazer projektörü (model HU70LS) ile ev rahatlığında sinema deneyimi sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yüksek çözünürlüğü ile "mükemmel" görüntü kalitesi sağlayan LG CineBeam 4K, evde film izlemekten hoşlananlara "üstün" özellikler sunuyor. LG 4K UHD LED projektör, 140 inç boyutuna kadar olan projeksiyon ekranıyla gerçek bir sinematik izleme ortamı sağlıyor.

XPR teknolojisine sahip 8,3 milyon pikseli (3840x2160) sayesinde Full HD çözünürlüğünün 4 katı düzeyde hassasiyet ve detay sunan LG CineBeam 4K, LG'nin üstün görüntü kalitesi için tekersiz LED teknolojisinden yararlanıyor. LCD'de renk bozulması ve DLP'de gökkuşağı etkisi gibi geleneksel projektör kusurlarını gideriyor, kullanıcıların daha zengin ve derin renklere sahip canlı görüntüyle tanışmasını sağlıyor.

LG 4 Kanallı LED, RGB ayrı renklerini ve dinamik yeşil rengi kullanıyor. Dinamik yeşil parlaklığı ve renk tonunu ayarladığı için LG LED CineBeam, geleneksel bir projektörden çok daha canlı görüntüler sunuyor. Ayrıca, LG CineBeam 4K, Dinamik Ton Eşleştirme özelliğine sahip HDR 10 teknolojisinden faydalanarak kare bazında her karede optimize görüntü kalitesi sağlıyor.

TruMotion teknolojisine de sahip CineBeam 4K, animasyonun daha akıcı görünmesine ve hissedilmesine olanak tanıyor ve 60 hz'ye kadar yüksek yenileme hızı sunuyor.

Kolay kullanım avantajı

LG CineBeam 4K'nın 1,25 kata kadar gelişmiş yakınlaştırma ve uzaktan odaklama işlevi sayesinde projektörün yerini değiştirmeden ekran boyutu kolayca ayarlanabiliyor. Projektör tavana monte edilmiş olsa bile "Sihirli Uzaktan Kumanda" ile kontrol edilebiliyor.

Kablosuz yansıtma, akıllı cihazlardan geniş projeksiyon ekranına içerik yansıtmak için Miracast standardından faydalanıyor. Ayrıca, herhangi bir Bluetooth ses ürünüyle eşleştirilebiliyor ve standart bağlantı seçeneklerini desteklemenin yanı sıra iOS ile bağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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