LG, CES'te 190'dan fazla ödül aldı

LG Electronics (LG), 2021'de ilk kez tamamen sanal gerçekleştirilen CES'te; beyaz eşya, ev eğlence sistemleri, bilgi teknolojileri ve mobil kategorilerinde 190'dan fazla ödül kazandı.

LG açıklamasına göre, Engadget'in düzenlediği CES'in "En İyisi Ödülü (Engadget's Best of CES Award)", televizyon kategorisinde üst üste yedinci kez LG OLED'e verildi.

LG C1 serisi OLED TV, CES 2021'de yer alan binlerce yeni televizyon arasında öne çıktı. Ayrıca LG Rollable akıllı telefonu da Engadget'in düzenlediği CES'in "En İyisi Ödülü"ne, LG'nin CES 2021 basın toplantısında gerçekleştirilen ilk sunumundan sonra, "En İyi Telefon-Mobil Cihaz Kategorisi"nde layık görüldü.

LG'nin OLED TV'leri, sektörün en büyük ödüllerini alarak CES'teki hakimiyetini sürdürdü. Yeni duyurulan LG televizyon modelleri arasında endüstri uzmanları tarafından öne çıkarılan ise The Verge, Rolling Stone ve Gear Patrol tarafından da seçilen ve OLED TV teknolojisinin bir sonraki adımı olarak nitelendirilen LG G1 serisinin OLED evo modeli oldu. Yeni LG A serisi OLED TV, Digital Trends tarafından "CES 2021 Ödülleri En Üst Teknoloji: Etkinliğin En İyisi" olarak seçildi.

LG'nin yeni InstaView Door-in-Door buzdolapları da beyaz eşya alanında kazandıkları ödüllerin yanı sıra; Tom's Guide, WIRED, Newsweek ve PCMag gibi dergilerden de beğeni aldı. Ultra büyük yüklerle başa çıkarken diğer makinelerin kapladığı alanın yarısını kaplayan tek üniteli çamaşır yıkama çözümü sunan LG WashTower, House Beautiful ve Best Products gibi önde gelen yaşam tarzı yayınları tarafından da tavsiye edildi.

LG'nin C1 OLED TV'si ve ses tanıma teknolojisine sahip InstaView ThinQ buzdolabı, CTA'nın resmi ödül programından iki "En İnovatif Ürün Ödülü" de dahil olmak üzere "24 CES İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü. LG, bu yıl kazandığı ödüllere; USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women's Health, Business Insider gibi yayınlardaki teknoloji uzmanları tarafından layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık