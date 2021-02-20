LG CeilingFan kullanıcılarına doğal serinlik sunuyor

LG, doğal, arındırılmış ve temiz hava sunan klimaları ile sıcak yaz günlerinde sunduğu serinleme çözümlerine bir yenisini ekliyor.

LG, doğal, arındırılmış ve temiz hava sunan klimaları ile sıcak yaz günlerinde sunduğu serinleme çözümlerine bir yenisini ekliyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarına karşı önlemlerini şimdiden alan LG, tüketicilere daha yumuşak bir serinlik ve daha geniş bir hava akışı sağlayan LG CeilingFan tavan vantilatörünü sunuyor.

LG CeilingFan'ın çift kanatları, insanı rahatsız eden hava akışını azaltıyor, daha homojen ve yumuşak bir hava akışı oluştururken kör noktaları ortadan kaldırarak kapsama alanını genişletiyor.

Doğal hava akışı, serinleten teknolojiler kullanan tüketicilerin sıklıkla maruz kaldığı baş ağrılarını azaltıyor.

LG Chem'in ürettiği ABS'nin yüksek esneklik çarpanı sayesinde bakım ve temizliği çok kolay hale getiriyor. LG Premium LED ekran ise, kullanıcıların ihtiyacı olan ortamları kontrol etmesini son derece basit hale getiriyor. Üstelik, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor.

LG'nin biyomekanik dizaynı çift kanatları ve güçlü 40 kutuplu BDLC inverter motoru ile düşük türbülanslı yoğunlukla mümkün olan en iyi hava akışını sağlıyor. Ev ve ofisler için doğal serinlik sağlayan LG CeilingFan, en düşük modda 26 desibel, en yüksek hızda 49 desibel ile kullanıcıları rahatsız etmeden sessizce çalışıyor.

Dünyanın uyku moduna sahip ilk tavan vantilatörü olan LG Ceiling Fan, "Uyku Modu" sırasında hızı otomatik olarak ayarlayarak iyi bir uykuya yardımcı oluyor. LG CeilingFan, ThinQ uygulaması ile kullanıcıların dilediği yerden, diledikleri zaman kontrol edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu