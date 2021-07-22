LG CeilingFan ile doğal serinlik

LG CeilingFan, verdiği doğal ve yumuşak serinlikle yaz sıcaklarına ferah bir mola vermek isteyenlerin tercihi oluyor.

LG CeilingFan, verdiği doğal ve yumuşak serinlikle yaz sıcaklarına ferah bir mola vermek isteyenlerin tercihi oluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, özel dizayna sahip kanatları sayesinde daha geniş bir alanda, daha yumuşak ve serin hava akımı sağlayan LG Ceiling Fan, tek başına doğal serinlik sağlamak için kullanıldığı gibi, klima ile birlikte, klimanın sağladığı ekstra serin havayı daha geniş alana yaymak için de kullanılabiliyor.

LG CeilingFan'ın tasarımı, oda içerisindeki kör noktaları ortadan kaldırarak, tüm alana eşit, serin bir hava iletiyor.

Tüketicilere adeta serin bir ormandan gelen ferah havayı sunan LG CeilingFan, güçlü motoru ve eşsiz tasarıma sahip kanatlarıyla üstün hava akışı sağlıyor, kullanıldığı alandaki hava kalitesini artırıyor.

Tüketicilerin konforunu artıran LG CeilingFan, özellikle sıcaklar nedeniyle uykusuz kalınan gecelere de çare oluyor.

LG CeilingFan'ın başka hiçbir vantilatörde bulunmayan uyku modu tüketicilere ter ve nemle boğuşmak zorunda kalmadan rahat ve huzurlu bir uyku sağlıyor.

Son derece sessiz çalışan, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile uzun yıllar kullanım imkanı sağlayan, kullanıcıların ThinQ uygulaması ile diledikleri yerden, diledikleri zaman kontrol edilebildiği LG CeilingFan şık tasarımıyla da her ortama uyum sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk