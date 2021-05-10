LG çamaşır makineleri ve kurutucularla her mevsim rahatlık
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LG çamaşır makineleri ve kurutucularla her mevsim rahatlık

LG çamaşır makineleri ve kurutucularla her mevsim rahatlık
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

LG, çamaşır makineleri ve kurutucularıyla ev işlerini daha kolay hale getiriyor.

LG, çamaşır makineleri ve kurutucularıyla ev işlerini daha kolay hale getiriyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, en kirli çamaşırları bile mükemmel şekilde temizleyen LG çamaşır makineleri, kurutucularla birlikte kullanıldığında ekstra kolaylık sağlıyor. LG'nin çamaşır makinesi ve kurutucu ürün gruplarında her bütçeye, her ihtiyaca yönelik ürün bulunuyor. Giriş seviyesindeki ürünlerin yanı sıra, ekstra hijyen sağlayan, bakterileri yüzde 99,9'a kadar yok eden, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan çamaşır makineleri ve kurutucular evlerin vazgeçilmez cihazları haline geliyor. LG, çok yakında piyasaya sunacağı, Türkiye'ye özel olarak üretilen giriş segmentindeki çamaşır makineleri ve kurutucularıyla tüm tüketicilerle buluşmayı hedefliyor.

Alerjenlere geçiş yok

LG çamaşır makineleri, buhar (steam) özelliği ile mükemmel yıkama fonksiyonunun yanı sıra alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG'nin yeni nesil çamaşır kurutma makineleri de hızlı ve kolay kuruma sağlamanın yanı sıra, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, yüzde 99,9 azaltıyor.

Yapay zeka teknolojisi de kullanan LG AIDD çamaşır makineleri, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı kendiliğinden belirliyor. LG'nin akıllı çamaşır makinesi, birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18'e varan oranda azaltıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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