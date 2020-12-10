LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor
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LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor

10.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:15
LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor

LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.

LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG ThinQ özelliği ile uzaktan da kontrol edilebilen bulaşık makineleri, Quadwash teknolojisi ile püskürtme kollarının aynı anda dört farklı yönde çalışmasını, böylelikle bulaşıkların lekesiz ve daha temiz olmasını sağlıyor.

Hijyen ihtiyacı mutfaklarda da artıyor. Ellerini, kıyafetlerini, evlerini, yiyecekleri gıdaları arındıran tüketiciler, mutfak eşyalarında da ekstra hijyen sağlamayı ihmal etmiyor, tükettikleri gıdaları koydukları mutfak eşyalarında da güvenli temizlik arıyorlar. LG, TrueSteam teknolojisi ile buharın gücünü mutfak eşyalarında hijyen sağlamak için de kullanıyor ve tüketicilerine buhar özellikli bulaşık makinelerini sunuyor.

LG bulaşık makinelerinde kullanılan TrueSteam teknolojisi, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.

Şirketin bulaşık makinelerinin bir başka özelliği de çok yönlü temizlik sağlayan Quadwash teknolojisi. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makinelerinin püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) en köşede kalan bulaşıklar bile tertemiz oluyor.

Ayrıca, püskürtme kollarında bulunan yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde temizleniyor.

LG Bulaşık Makinesi sahipleri, ThinQ uygulamasındaki gerçek zamanlı izleme uygulaması ile evdeki uyumlu LG cihazlarının durumu da kolayca kontrol edilebiliyor.

ThinQ ile, cihazlarını uzaktan açabiliyor, kapatabiliyor, başlatabiliyor, durdurabiliyor veya ayarlarını değiştirebiliyorlar. Uygulamayı ayrıca, makinelerine yeni ve özel programlar indirmek için de kullanabiliyorlar.

Kullanıcılar, evde olmasalar da, bulaşık makinelerinin programını tamamlamasına ne kadar süre kaldığını doğrudan telefondan hızlı bir şekilde görebiliyor, uygulamayı iş biter bitmez kendilerine bildirecek şekilde ayarlayabiliyorlar.

ThinQ uygulaması ile uzaktan müşteri hizmetleri ve servis desteği almak da mümkün oluyor. Uygulama, yapay zeka desteği ile, cihaz durumundan ve kullanım tercihlerinden yararlanarak, cihazı en iyi durumda tutmak için faydalı ipuçları ve öneriler de sunuyor. Evden basit bir bakım gerçekleştirmek için bire bir müşteri desteği sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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