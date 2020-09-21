LG Brand Shop Bursa'da açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LG Brand Shop Bursa'da açıldı

İSTANBUL (AA) Türkiye yatırımlarına devam eden LG Electronics, geleceğin teknolojileri ile donatılmış LG Brand Shop'u Bursa'da hizmete aldı.

LG Brand Shop Bursa'da açıldı
21.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:08

İSTANBUL (AA) Türkiye yatırımlarına devam eden LG Electronics, geleceğin teknolojileri ile donatılmış LG Brand Shop'u Bursa'da hizmete aldı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermiyor.

Bursa CarrefourSA Alışveriş Merkezi'nde LG Brand Shop açarak Bursalıları premium ürünleriyle buluşturan şirketin, yeni mağazasındaki LG ThinQ deneyim alanında, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Verilen bilgiye göre, açılışı LG Türkiye Başkanı Jeff Cheh tarafından yapılan mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor.

LG ThinQ Deneyim Alanı ile de tüketiciler geleceğin teknolojileri ile buluşturuluyor.

LG Brand Shop, haftanın 7 günü 10.00-22: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mike Pompeo Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Gülay Müge Anlı Barış Falay Merve Dizdar
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LG Brand Shop Bursa'da açıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 15:20:41. #1.14#
title