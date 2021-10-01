LG Antalya'da 3. mağazasını açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LG Antalya'da 3. mağazasını açtı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
LG Antalya'da 3. mağazasını açtı

LG Electronics (LG), Antalya'daki 3'üncü, Türkiye'deki 57'nci mağazasını (LG Brandshop) Antalya Konyaaltı'nda hizmete soktu.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - LG Electronics (LG), Antalya'daki 3'üncü, Türkiye'deki 57'nci mağazasını (LG Brandshop) Antalya Konyaaltı'nda hizmete soktu.

LG açıklamasına göre, salgın sürecinde dahi 11 açılış yaparak yatırımlarına devam eden ve Türkiye'de kendi mağazaları ile büyüme stratejisini benimseyen LG, mağaza sayısını hızla artırıyor.

2021'in ilk günlerinde Akdeniz Bölgesi'nin en büyük mağazasını Antalya, Muratpaşa'da açan LG, şimdi de Konyaaltı'nda Antalya'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise 57'nci LG Brandshop'unu hizmete soktu. Açılışa, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı.

İleri teknolojiye sahip ürünler tüketicilerle buluşuyor

Açıklamaya göre, haftanın 7 günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren LG Brandshop Konyaaltı Dapa'da, LG'nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimler ve fırsatlarla tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG'nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, iki yerine dört yıkama kolu ve steam (buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV'ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

 MGK Bildirisi: '(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.'

MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."

 'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Donald Trump Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kerem Kamışlı Caner Cindoruk
Spor Alex Teixeira Şans Oyunları Halil İbrahim Dervişoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Gazeteler Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: LG Antalya'da 3. mağazasını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:40:47. #1.12#