LG, Ankara'da 8. mağazasını Antares AVM'de açtı
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LG, Ankara'da 8. mağazasını Antares AVM'de açtı

02.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:16
LG, Ankara'da 8. mağazasını Antares AVM'de açtı

LG Electronics, Ankara'nın 8. mağazası Evdüz LG Brand Shop'u Antares AVM'de açtı.

LG Electronics, Ankara'nın 8. mağazası Evdüz LG Brand Shop'u Antares AVM'de açtı.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, açılışa özel avantajlar ve sürpriz fiyatlar LG'nin son teknoloji ürünlerine sahip olmak isteyen ziyaretçilerini beklediği Antares AVM'de yer alan yeni Evdüz LG Brand Shop'ta LG'nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Tüketiciler LG ThinQ Deneyim Alanı'nda geleceğin yaşamına ışık tutan teknolojileri deneyimleyebiliyor, ürünler hakkında uzmanından, detaylı bilgi alabiliyorlar.

LG ThinQ Deneyim Alanı'nda bulunan kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV'ler, LG Brand Shop ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor. LG'nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Evde olmasalar dahi, diledikleri ürünü uzaktan çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da kapatabiliyorlar. Oturdukları yerden, sadece sesli bir komutla TV'lerini kontrol edebiliyorlar.

Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran, kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayan tüm teknolojiler, haftanın 7 günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Antares AVM'deki Evdüz LG Brand Shop'ta görülebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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