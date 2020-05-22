LG Akıllı Telefon Rekabetini Yukarılara Taşıyacak
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LG Akıllı Telefon Rekabetini Yukarılara Taşıyacak

Bir zamanların fırtına gibi esen şirketi LG akıllı telefon rekabetini üst sıralara taşımak istiyor.

LG Akıllı Telefon Rekabetini Yukarılara Taşıyacak
22.05.2020 02:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:48

Bir zamanların fırtına gibi esen şirketi LG akıllı telefon rekabetini üst sıralara taşımak istiyor. Firmanın bunun için çizdiği önemli bir yol haritası bulunuyor. Bakalım LG akıllı telefon sektöründe neler yapmak istiyor.

Her akıllı telefon üreticisinin kendine has bir tekniği bulunuyor. Bazıları üst segmentlere çok büyük bir önem verirken, kimileri de bunun yerine orta segment cihazlara yöneliyor. Örneğin Apple ve Samsung gibi şirketlerin büyük oranda üst segmentlere yöneldiği biliniyor. LG ise daha farklı bir yöntem deneyecek. Şirketin hedefi daha çok orta segment cihazlar diyebiliriz.

LG akıllı telefonlarda çok iddialı değil

Geriden gelen akıllı telefon üreticileri genellikle son derece iyi donanımlara sahip cihazlarla piyasaya yetişmeye çalışır. LG geride kalmış bir firma olarak bunu yapmadı ve uygun fiyatlı orta segment satışını artırmak istedi.

Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Servisi'ne başvuruda bulunan şirket, Q serisi için 13 yeni patent almıştı. Şimdi ise bunları teker teker hayata geçirecek gibi görünüyor. Firmanın ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlayabilmek için Samsung Galaxy A serisine bakmak gerekiyor. Samsung orta sınıf kullanıcıyı kendisine çekmek için bu modeli satışa sunmuştu.

İsim olarak pek yaratıcı olmayan ve Q31, Q32, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92, Q93 gibi rakamları kullanan şirket; tamamen ortalama cihazlar üretecek. Tüm bu modellerin 3 GB RAM ve 13 MP arka kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Sizce LG için Q serisi yeniden doğuş olabilir mi?

Kaynak: Tamindir

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