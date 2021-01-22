LG, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LG mağazasını Antalya'da açtı
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LG, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LG mağazasını Antalya'da açtı

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:29
LG, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LG mağazasını Antalya'da açtı

LG Electronics (LG), Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LG mağazası olan Antalya Dapa LG Brand Shop'u, Antalya Muratpaşa'da hizmete açtı.

LG Electronics (LG), Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LG mağazası olan Antalya Dapa LG Brand Shop'u, Antalya Muratpaşa'da hizmete açtı.

Şirket açıklamasına göre, 242 metrekare büyüklüğündeki mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor.

Antalya'da açılan ikinci LG Brand Shop olan Antalya Dapa LG Brand Shop ile LG Electronics, Antalya'daki mağaza sayısını yıl sonuna kadar 4'e çıkarmayı hedefliyor. LG'nin cihazları açılışa özel fırsatlarla tüketicilerin ilgisine sunuluyor.

Yeni nesil teknolojiler LG ThinQ Deneyim Alanı'nda

LG'nin Antalya Muratpaşa'da bulunan mağazasında yer alan LG ThinQ Deneyim Alanı'nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor. Bu ürünlerin öne çıkanları arasında; kapısını açmaya gerek kalmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash ve buhar teknolojisi ile bakteri ve alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV'ler yer alıyor.

Yapay zekaya sahip ürünlerini ve nesnelerin interneti özelliklerini tek bir vizyonda bir araya getiren LG ThinQ teknolojisi, ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor.

LG'nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor.

LG ThinQ, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Platform, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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